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Hayatının hatasını yaptı! Böyle olacağını hiç tahmin edemezdi

22.06.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 yaşındaki Emily Angel Pellegrini arkadaşlarıyla paylaştığı elektronik sigarası nedeniyle vücudunun yüzde 90’ında sedef hastalığı ortaya çıktığını belirtti. Talihsiz genç kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda vücudunda ki lekeleri göstererek elektronik sigara kullananları uyardı.

Hayatının hatasını yaptı! Böyle olacağını hiç tahmin edemezdi

İngiltere’de yaşayan 21 yaşındaki Emily Angel Pellegrini üniversite öğrencisi. Elektronik sigara kullanan Emily sigarasını üniversite arkadaşları ile sıklıkla paylaşıyordu. Bu paylaşımların zararsız olduğunu düşünen Emily göğsünün altında görünüşte zararsız bir yara kabuğu oluştuğunda bir şeylerin yanlış olduğunu fark etti. Yara kabuğunun sutyenlerden kaynaklandığını düşünen Emily, çamaşırlarını değiştirerek kabuk bütün vücuduna yayılana kadar önemsemedi.

SEDEF HASTALIĞI TEŞHİSİ KONDU

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Ve bu ayın başlarında, NHS'ye göre vücudunuzun her yerinde küçük pullu cilt lekelerinin ortaya çıkmasına neden olan bir durum olan guttat sedef hastalığı teşhisi kondu. Emily oyuncu olmak istiyordu bu durum nedeniyle insanların kendine bakmasından rahatsız olan Emily kendini eve kapatarak dışarı çıkmamaya başladı.

BOĞAZ AĞRISIYLA BAŞLADI

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Emily, üniversitede paylaştığı elektronik sigaralarını kullandıktan sonra boğazında bir ağrı hissettiğini söyledi. Boğaz ağrısı sayesinde sedef hastalığı teşhisi konuldu. Doktorlar boğaz sedef hastalığının boğaz ağrısı ile ilgili olduğunu söylediler. Emily, "Sanırım bunun nedeni kesinlikle elektronik sigara paylaşmaktı. Biriyle bir elektronik sigara paylaştığımı hatırlıyorum ve ertesi gün boğazım ağrıyordu.”

PARTİDEN SONRA DURUMU KÖTÜLEŞTİ

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Doktorlar başlangıçta yaraları tedavi etmek için krem reçete ettiler, ancak durumu tam olarak açıklamadılar. "Doktorlara gittim ve oldukça fazla yayılmıştı, bu noktada göğüslerimde ve kalçalarımdaydı ama hafifti ve bana bu steroid kremi verdi ama bir şekilde durumu daha da kötüleştirdi." O sırada yaptığı parti, durumunu daha da kötüleştirdi ve şimdi onu baştan ayağa kaplayan durumla savaşmak için günde üç kez krem sürüyor.

DERİM ÇATLIYOR VE KANIYOR

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Emily, "Muhtemelen yüzde 85-90 oranında sedef hastalığım var. Cildim gerçekten kötü. Çok kuru, ağrılı, gerçekten kaşınıyor ve çiğ kırmızı. Derim o kadar kuru ki çatlıyor ve kanıyor. Güneş yanığı veya fırın yanığı gibi görünüyor ama üzerinde pullar var.”dedi. Yaşadıklarını sosyal medyada paylaşan Emily "Bir sürü insan bana mesaj attı ve onlara ilham verdiğimi ve ciltleri hakkında iyi hissetmelerini sağladığımı söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
boğaz ağrısı sedef hastalığı
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