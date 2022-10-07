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Hayatınızı olduğundan çok daha kolay hâle getirecek işlevsel ürün önerileri

06.10.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatın her alanında işlevsel ürünlerin eksikliğini çekiyor olabilirsiniz. Yemekleri hazırlarken, temizlik yaparken, araba yıkarken, spor yaparken ya da sadece bulaşıkları yıkarken bile işleri kolaylaştıracak ürünlere ihtiyaç duyabilirsiniz. Hangi alanda olursa olsun hayatınızı olduğundan çok daha kolay ve pratik hâle getirecek ürünleri listeledik. Gelin, “İyi ki evde var.” diyeceğiniz ürünlere birlikte göz atalım.

Hayatınızı olduğundan çok daha kolay hâle getirecek işlevsel ürün önerileri

Günlük hayat koşuşturmacasında elinizin altında işleri kolaylaştıran, yaşamı daha konforlu hâle getiren ürünlerin var olması hem vakit kazandırır hem konfor sağlar. Eğer siz de böyle ürünlere ihtiyaç duyuyorsanız doğru yerdesiniz! Listemizi inceleyerek Bluetooth kulaklığından saç masaj fırçasına kadar birçok ürüne göz atabilir, beğendiğiniz modelleri güvenle satın alabilirsiniz. Ne dersiniz, başlayalım mı?

1. Hem uyurken hem spor yaparken kullanın: Bluetooth Uyku Kulaklığı

Hayatınızı olduğundan çok daha kolay hâle getirecek işlevsel ürün önerileri

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Hem uyku kulaklığı hem spor saç bandı olan harika bir ürünle karşınızdayız! Bluetooth Uyku Kulaklığı ile müzik dinleyebilir ya da sessiz, derin, güzel bir uyku çekebilirsiniz. Yumuşak elastik kafa bandı, hemen her kafa tipine uygun ve oldukça konforlu bir ürün. Yürürken ya da koşarken hareket etmeyen baş kayışları olan ürün, rahat kullanılır. İki farklı renk seçeneği sunan modeli incelemeye ne dersiniz?

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2. İçtiğiniz su miktarını takip edin: Walke Bottle 2.2 Litre Motivasyonel Tritan Su Matarası Su Şişesi Suluk WalkeMatara

Hayatınızı olduğundan çok daha kolay hâle getirecek işlevsel ürün önerileri

Walke Bottle 2.2 Litre Motivasyonel Tritan Su Matarası Su Şişesi Suluk WalkeMatara, 2 litre kapasitesi ile tüm gün su ihtiyacınızı karşılamak için yanınızda olur. Zaman çizelgesi, planlayıcı ve motive edici tasarımı sayesinde günlük su içme hedefinize kolaylıkla ulaşmanızı sağlar. İki kademeli kapağını kolayca açarak rahatça su içebilirsiniz. BPA ve toksin madde içermeyen, dayanıklı malzemeden üretilen su matarasını güvenle tercih edebilirsiniz.

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3. Saçlarınız için en iyisi: Land of Myth Yumuşak Silikon Dişli Saç Derisi Masaj ve Duş Fırçası

Hayatınızı olduğundan çok daha kolay hâle getirecek işlevsel ürün önerileri

Land of Myth Yumuşak Silikon Dişli Saç Derisi Masaj ve Duş Fırçası, saç derisine masaj yaparak daha derinlemesine temizlik sağlar. Ahşap gövdesi ve yumuşak silikonu zararlı madde içermeyen ürün, kolay tutuş için ergonomik bir tasarıma sahip. Saç derisine bakım yapan fırça, saç dökülmesinin ve kepeklerin azalmasına yardım eder. Hem kuru hem ıslak uygulanabilen ürünü çocuğunuz da rahatlıkla kullanabilir.

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4. Her yeri kolayca temizleyin: Buffer 3’lü Matkap Ucu Temizleme Fırçası

Hayatınızı olduğundan çok daha kolay hâle getirecek işlevsel ürün önerileri

Banyo, küvet, duş kabini, fayans, araba tekerliği ve koltuk yıkama gibi birçok yüzeyin kolayca temizlenmesi için üç farklı fırçaya sahip olan Buffer 3’lü Matkap Ucu Temizleme Fırçası; hayatınıza büyük bir kolaylık katacak. Tüm yüzeylerin temizliği için kullanılabilen ürün, matkap ucuna uyumlu başlıklara sahip ve oldukça fonksiyonel. Matkap ucuna taktığınız Buffer fırçalarla artık temizlik daha kolay!

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5. Rüzgâra meydan okuyun: Wiber Şarj Edilebilir USB Elektronik Çakmak

Hayatınızı olduğundan çok daha kolay hâle getirecek işlevsel ürün önerileri

Wiber Şarj Edilebilir USB Elektronik Çakmak, şarj edilebilir ve rüzgâr geçirmez özellikleri sayesinde mum gibi malzemeleri konforlu şekilde yakar. Çift taraflı ateşleme özelliği, LED sensörlü ekranı ve ultra ince tasarımı ile tüm gözleri üzerine çeken elektronik çakmak; hayatınıza kolaylık katacak, oldukça fonksiyonel bir ürün. Şık görünümü ve fazla yer kaplamayan kompakt yapısı ile aynı zamanda sevdiklerinize alabileceğiniz harika bir hediye!

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6. Tekrar tekrar kullanın: Dr. Gusto Silikon Yanmaz Yapışmaz Pişirme Matı

Hayatınızı olduğundan çok daha kolay hâle getirecek işlevsel ürün önerileri

Kullan at yağlı kâğıtlardan sıkıldıysanız Dr. Gusto Silikon Yanmaz Yapışmaz Pişirme Matı, tam size göre! Zaman ve yağdan tasarruf sağlayan ürünü fırın kâğıdı, yağ ve fırın spreyi yerine rahatlıkla kullanabilirsiniz. Isıya dayanıklı ve gıdalara uygun silikonun yapışmaz özelliği sayesinde ürünü güvenle tercih edebilirsiniz. Pişirme işleminden sonra kolayca temizlenir ve çok uzun süre tekrar kullanılabilir.

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7. Düzen sevenler için: DecoBella 50804 9 Bölmeli Çekmece Kaşıklık

Hayatınızı olduğundan çok daha kolay hâle getirecek işlevsel ürün önerileri

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DecoBella kalitesi ile üretilen ve iki parçadan oluşan DecoBella 50804 9 Bölmeli Çekmece Kaşıklık, dar bir alanda dahi düzen sağlar. Rampalı yapısı sayesinde kullanım kolaylığı sunan ürünü temizlerken alt kısımda kalan parçayı kolayca çıkarabilirsiniz. 12 adet bölmesi olduğu için çatal, kaşık ve bıçak takımının tamamını rahatlıkla ürüne yerleştirebilirsiniz. Minimal tasarımını çok seveceğiniz ürüne mutlaka bir şans verin.

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8. Kahvaltılarınızın gözdesi olacak: Sinbo SEB-5803 Yumurta Pişirme Makinesi

Hayatınızı olduğundan çok daha kolay hâle getirecek işlevsel ürün önerileri

Tam yedi adet yumurta pişirme kapasitesine sahip SİNBO SEB-5803 Yumurta Pişirme Makinesi tanışmaya hazır olun! Ürünle yumurtaları rafadan, normal ya da katı olacak şekilde pişirebilirsiniz. Paslanmaz çelik ısıtma plakası ve paslanmaz çelik iğneli ölçüm kabı ile uzun yıllar sorunsuz kullanılır. Otomatik kapanma özelliği ile güven verir. 350 Watt güce sahip makine, minimal tasarımıyla tezgâhta fazla yer de kaplamaz.

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9. Bulaşık yıkamak eğlenceye dönüşecek: Titiz TP110 Bulaşık Fırçası

Hayatınızı olduğundan çok daha kolay hâle getirecek işlevsel ürün önerileri

Bulaşık yıkarken sizi sürekli süngere bulaşık deterjanı ekleme derdinden kurtaracak bir ürünle karşınızdayız. Mutfağınızda çok yer kaplamadan zor bulaşık lekelerini kolayca temizlemenize yardım eden Titiz TP110 Bulaşık Fırçası, mutfağınızın gözde ürünlerinden bir olacak. Bulaşık fırçasının deterjan haznesine deterjanı koyduktan sonra ürünün üzerinde yer alan tuşa basarak istediğiniz miktarda deterjana kolayca ulaşabilirsiniz. Harika, değil mi?

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10. Şişeleri kolayca açın: Manuel Kavanoz ve Konserve Açacağı

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Manuel Kavanoz ve Konserve Açacağı; dayanıklı malzemeden yapılan dış katmanı ve iç bükey tasarımı ile eliniz kaymadan hem şişeleri hem kavanozlarınızı rahatça açmanıza yardım eder. Ürünün kullanımı da oldukça kolay ve pratik. Tek yapmanız gereken, kapağını açmak istediğiniz ürünü doğru boyutta yerleştirmek ve kapağı çevirmek. Dört farklı boyutta kavanoz ve şişeyi zahmetsizce açmanıza yardımcı olan ürünle hâlâ tanışmadınız mı?

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