HABER

Hayfa Limanı'nın işletmesini Çin'e vermesinin ardından Akdeniz'de İsrail ve ABD arasında dengeler değişebilir!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.09.2018 22:29 | Son Güncelleme

Küresel alanda ABD-Çin rekabeti hızla yükselirken, İsrail medyasında dikkat çeken bir analiz yayınlandı. Analize göre, İsrail’in Akdeniz’deki en önemli limanlarından Hayfa’nın yakın zamanda bir Çinli şirket tarafından işletilecek olması, ABD donanmasının bu stratejik limanı kullanmaktan vazgeçmesi anlamına gelebilir. Söz konusu limanın Akdeniz’de faaliyet gösteren ABD 6. Filosu tarafından bir tehdit olarak görülebileceği iddia edildi.

Hayfa Limanı'nın işletmesini Çin'e vermesinin ardından Akdeniz'de İsrail ve ABD arasında dengeler değişebilir!

İddiayı ortaya atan İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Çinli SIPG şirketinin işleteceği Hayfa limanının, Akdeniz’de faaliyet gösteren ABD 6. Filosu tarafından bir tehdit olarak görülebileceğine ilişkin bir analiz yayınladı.

Analizde İsrail ordusunda tuğgeneral rütbesine sahip Shaul Horev ve bazı Amerikalı yetkililerin yorumlarına da yer verildi. Hayfa Limanı aynı zamanda İsrail nükleer denizaltılarının da bulunduğu askeri deniz üssüne çok yakın konuma sahip.

ABD VE İSRAİL ORDULARI ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİNE CİDDİ DARBE VURACAK

Analize göre, Hayfa Limanının Çinliler tarafından işletilmesiyle, ABD 6. Filosunun limana güvenilir bir alan gözüyle bakması azalacak, ABD ve İsrail orduları arasındaki işbirliğine de ciddi darbe vuracak.

Çin’in dev şirketlerinden SIPG, Hayfa Limanını genişletme ihalesini üç sene önce kazanmıştı. Bir başka Çinli firma da İsrail’in Aşdod kentinde yeni bir liman yapımının ihalesini aldı.

Aşdod’taki mevcut limandan İsrail ithalatının yüzde 60’ı yapılıyor. Çinli firmaların İsrail’deki pek çok stratejik altyapı projesinde de ortaklığı bulunuyor. Çin son dönemde önemli su yolları üzerindeki limanlara yatırım yapıyor. Bu limanlar arasında Pakistan Gvadar ve Yunanistan’daki Pire de bulunuyor. Pekin ilk deniz aşırı askeri üssünü de Kızıldeniz ve Hint okyanusunu tutan Cibuti’de açmıştı. (YENİ ŞAFAK)

PARTNERMankenler gölgede kaldıMankenler gölgede kaldı
Patlamalardan Sonra Doğal Gaz Şirketi Mercek AltındaPatlamalardan Sonra Doğal Gaz Şirketi Mercek Altında
Antik Çağın Tanığıydı Modern Dünyanın Kurbanı OlduAntik Çağın Tanığıydı Modern Dünyanın Kurbanı Oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil ABD Hayfa Limanı Akdeniz çin

En Çok Okunan Haberler

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

Yüzde 50 artırıldı! 3. Havalimanı ihalesinde yeni gelişme

Yüzde 50 artırıldı! 3. Havalimanı ihalesinde yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrail Şam'ı vurdu! Savaş uçakları ve füzeler Şam havalimanını hedef aldı

İsrail Şam'ı vurdu! Savaş uçakları ve füzeler Şam havalimanını hedef aldı

ABD bir skandal karara daha imza attı! Filistinlilere yapılan son yardımlar da durduruluyor!

ABD bir skandal karara daha imza attı! Filistinlilere yapılan son yardımlar da durduruluyor!

ABD'den Türk vatandaşlarına ayrımcılık! Havalimanında damgalıyorlar

ABD'den Türk vatandaşlarına ayrımcılık! Havalimanında damgalıyorlar

İsveç'te patlama! Terör alarmı verildi!

İsveç'te patlama! Terör alarmı verildi!

Meksika'da yol kenarındaki soğutucudan kesik 6 insan başı çıktı!

Meksika'da yol kenarındaki soğutucudan kesik 6 insan başı çıktı!

Kazadan saniyeler önce...

Kazadan saniyeler önce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.