Hayfa Limanı'nın işletmesini Çin'e vermesinin ardından Akdeniz'de İsrail ve ABD arasında dengeler değişebilir!

İddiayı ortaya atan İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Çinli SIPG şirketinin işleteceği Hayfa limanının, Akdeniz’de faaliyet gösteren ABD 6. Filosu tarafından bir tehdit olarak görülebileceğine ilişkin bir analiz yayınladı.
Analizde İsrail ordusunda tuğgeneral rütbesine sahip Shaul Horev ve bazı Amerikalı yetkililerin yorumlarına da yer verildi. Hayfa Limanı aynı zamanda İsrail nükleer denizaltılarının da bulunduğu askeri deniz üssüne çok yakın konuma sahip.
Analize göre, Hayfa Limanının Çinliler tarafından işletilmesiyle, ABD 6. Filosunun limana güvenilir bir alan gözüyle bakması azalacak, ABD ve İsrail orduları arasındaki işbirliğine de ciddi darbe vuracak.
Çin’in dev şirketlerinden SIPG, Hayfa Limanını genişletme ihalesini üç sene önce kazanmıştı. Bir başka Çinli firma da İsrail’in Aşdod kentinde yeni bir liman yapımının ihalesini aldı.
Aşdod’taki mevcut limandan İsrail ithalatının yüzde 60’ı yapılıyor. Çinli firmaların İsrail’deki pek çok stratejik altyapı projesinde de ortaklığı bulunuyor. Çin son dönemde önemli su yolları üzerindeki limanlara yatırım yapıyor. Bu limanlar arasında Pakistan Gvadar ve Yunanistan’daki Pire de bulunuyor. Pekin ilk deniz aşırı askeri üssünü de Kızıldeniz ve Hint okyanusunu tutan Cibuti’de açmıştı. (YENİ ŞAFAK)
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