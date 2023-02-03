Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Hayranı müstehcen pozunu koluna dövme olarak yaptırınca inanamadı! “Her gördüğümde orgazm oluyorum”

Hayranı müstehcen pozunu koluna dövme olarak yaptırınca inanamadı! “Her gördüğümde orgazm oluyorum”

03.02.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan seksi fotoğraf ve videolarını sattığı bir uygulama aracılığıyla popüler olmayı başaran Anna Paul, bir hayranının vücuduna onun müstehcen bir fotoğrafını dövme olarak yaptırdığını gördüğünde çok şaşırdı. O dövmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Paul, “Her gördüğümde orgazm oluyorum” diyerek esprili bir yanıt verdi.

Hayranı müstehcen pozunu koluna dövme olarak yaptırınca inanamadı! “Her gördüğümde orgazm oluyorum”

OnlyFans fenomeni Anna Paul bir hayranından gelen dövme fotoğrafıyla şaşırdı. Paul’un ağzından damlayan sıvıyla birlikte verdiği pozu hayranının vücuduna dövme olarak yaptırması fenomen ismi şaşkına döndürdü. TikTok’ta 6.2 milyon ve Instagram’da 2.2 milyon takipçisi bulunan Paul, dövmeyi sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

SOSYAL MEDYANIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

1

Instagram hesabının hikaye bölümünden hayranının yaptırdığı dövmeyi paylaşan Paul, “Aman Tanrım” başlığıyla takipçilerine gösterdi. Sosyal medyanın topluluk kuralları gereğince fotoğrafın orijinalini kapatmak zorunda kalan Paul’a pek çok hayranı dövmenin gerçek olup olmadığını sordu.

İlginizi Çekebilir

Her yerinde ayrı bir dekolte! Eski günlerini aratmadı

Her yerinde ayrı bir dekolte! Eski günlerini aratmadı

 İyice alıştı! Bu kez göğüslerini ön plana çıkarttı

İyice alıştı! Bu kez göğüslerini ön plana çıkarttı

 Otoparktaki seksi pozu yaktı geçti! Bikini üstü küçük gelince...

Otoparktaki seksi pozu yaktı geçti! Bikini üstü küçük gelince...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonluk arabasıyla şov yaptı! Sırılsıklam havuzdan çıkıp...Milyonluk arabasıyla şov yaptı! Sırılsıklam havuzdan çıkıp...
Elbisesi küçük gelince resmen göğüsleri taştıElbisesi küçük gelince resmen göğüsleri taştı
Cinsel hayatını anlatarak gündem olmuştu! Seksi poz... Cinsel hayatını anlatarak gündem olmuştu! Seksi poz...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya orgazm dövme OnlyFans

En Çok Okunan Trend Haberler

Otoparkta çırılçıplak dolaştı! Tuvaletini yapıp insanları izledi

Otoparkta çırılçıplak dolaştı! Tuvaletini yapıp insanları izledi

Duvardan resmen servet çıktı! Kendisi bile sayamadı

Duvardan resmen servet çıktı! Kendisi bile sayamadı

Yasak aşkı ifşa edilince dayanamadı! Hamile kadın intihar etti

Yasak aşkı ifşa edilince dayanamadı! Hamile kadın intihar etti

Elbisesi küçük gelince resmen göğüsleri taştı

Elbisesi küçük gelince resmen göğüsleri taştı

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.