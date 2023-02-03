Hayranı müstehcen pozunu koluna dövme olarak yaptırınca inanamadı! “Her gördüğümde orgazm oluyorum”

OnlyFans fenomeni Anna Paul bir hayranından gelen dövme fotoğrafıyla şaşırdı. Paul’un ağzından damlayan sıvıyla birlikte verdiği pozu hayranının vücuduna dövme olarak yaptırması fenomen ismi şaşkına döndürdü. TikTok’ta 6.2 milyon ve Instagram’da 2.2 milyon takipçisi bulunan Paul, dövmeyi sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

SOSYAL MEDYANIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Instagram hesabının hikaye bölümünden hayranının yaptırdığı dövmeyi paylaşan Paul, “Aman Tanrım” başlığıyla takipçilerine gösterdi. Sosyal medyanın topluluk kuralları gereğince fotoğrafın orijinalini kapatmak zorunda kalan Paul’a pek çok hayranı dövmenin gerçek olup olmadığını sordu.