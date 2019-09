Hayta İsmail’e hakaret davası

Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i Ahmet Arıman’ın kendisine hakaret ettiğini iddia eden bir gazeteci savcılığa suç duyurusunda bulundu. ‘Hakaret’ suçundan hakkında 2 yıla kadar hapis istenen Arıman duruşmada, “Sinirle o mesajları yazdım’ dedi.

İddialara göre gazeteci M.Y., Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i Ahmet Arıman’ı, kendisinin yemeğine büyü yaptığı gerekçesiyle aradı. İddiaya göre Arıman, telefon görüşmesinin ardından gazeteci M.Y.’e hakaret içeren mesajlar attı. Gazeteci M.Y., kendisine hakaret içeren mesajlar attığını iddia ettiği Ahmet Arıman’a dava açtı. Ahmet Arıman’ın ‘hakaret’ suçunu işlediği gerekçesiyle açılan davanın ilk duruşması bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya sanık Ahmet Arıman, müşteki M.Y. ve avukatı katıldı.

“Büyü yaptığımı iddia etmeye başladı”

Duruşmada savunma yapan sanık Ahmet Arıman, “Müştekiyi ben gazeteci olması ve etrafımızda ortak arkadaşımız olması nedeniyle gıyaben tanırdım. Daha sonra müşteki benim hakkımda sosyal medya üzerinden haksız yazılar yazmaya başladı. Benim büyü yaptığımı iddia etmeye ve Hristiyan olduğumu yazmaya başladı. Ben yine de bunlara tepki vermedim. Olayın olduğu gün yine gazeteci olan İlhan Metin’in lokantasında yemek yemeye gittim. Müştekiyi de görmedim, alt kattaydım. Sadece yukarı lavaboya çıktığımda bu şahsı, yanında sarışın bir bayanı ve patronu gördüm, daha sonra da evime gittim” dedi.