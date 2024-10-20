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Hayvanları otlatırken fark etti! Yetkililere haber verdi... Eşi benzeri yok 'Bir ilk oldu'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
20.10.2024 14:57
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Erzurum Müzesi'nde sergilenen 2500 yıllık 'Taş Baba' heykeli ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. 2020'de bir kişi, hayvanlarını otlatırken otların arasında üzerinde motifler olan bir heykel olduğunu fark etti, Müze Müdürlüğü görevlileriyle bağlantıya geçip taşın değerli bir taşa benzeyip incelenmesi gerektiğini söylemişti. Heykelin 2500 yıllık ‘Taş Baba' heykeli olduğu ortaya çıkmıştı. Uzmanlar "Ülkemizde benzeri bulunmuyor çünkü bunların orijinali Orta Asya'da. Ülkemizde ilk örneği müzemizde" dedi.

Hayvanları otlatırken fark etti! Yetkililere haber verdi... Eşi benzeri yok 'Bir ilk oldu'

Taş babalar (taş ataları) binlerce yıl mezar taşı olarak kullanıldı. Ülkemizdeki taş baba örneklerinin belki de en kıymetlilerinden birisi Erzurum'da sergileniyor. 2020 yılında Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Ormanlı Mahallesi'nde Kıpçaklar dönemine ait olduğu tahmin edilen ve mezarlarda yatan kişilere temsilen yapılan 123 santimetre uzunluğunda, 45 santimetre çapında 'Taş Baba' heykeli bulunmuştu. Mahallede çiftçilikle uğraşan Aytaç Alver isimli vatandaş, hayvanlarını otlatırken otların arasında üzerinde motifler olan bir heykel olduğunu fark etmiş ve Müze Müdürlüğü görevlileriyle bağlantıya geçerek, taşın değerli bir taşa benzediğini ve incelenmesi gerektiğini söylemişti.

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ERZURUM MÜZESİ'NDE SERGİLENİYOR

Yapılan araştırma ve incelemelerin ardından heykelin 2 bin 500 yıllık ‘Taş Baba' heykeli olduğu ortaya çıkmıştı. Arkeologlar tarafından incelenen Taş Baba heykeli, restorasyonunun tamamlanmasıyla Erzurum Müzesine yerleştirildi. Şimdilerde müze ziyaretçilerinin ilgi odağı olan Taş Baba, en çok da çocukların ilgisini çekiyor. Bozkırda özellikle soylular için en yaygın mezar türü olan 'kurgan'larda kişinin önemine uygun olarak genellikle ahşaptan gömü odasının üzerine taş ve topraktan bir yığma tepe yükseltilerek, bunun üzerine de ölen kişiyi temsil eden kabaca insan biçimli heykeller dikildiğini ve bu heykellere de genellikle “Taş Baba” ismi veriliyor.

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TEK, EŞİ OLMAYAN BİR ESER

Erzurum Müzesi'nde sergilenen ve elinde kase tutan, belinde sıralı 4 kemer olan Taş Baba heykelinin buluntudan sonra titizlikle bakım, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapıldı. Yüz kısmı, elleri ve kemerinde işlemeli motifler bulunan, 1 metre 23 santimetre uzunluğunda, 47 santimetre genişliğindeki heykel Taş Baba heykeli, müzenin ve ülkemizin ünik (tek ve eşi olmayan) eserlerinden birisi olduğu ifade ediliyor.

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Erzurum Müzesi uzmanları 2 bin 500 yıl öncesine ait eserin Türk mezar gömme geleneklerinin en belirgin şekli ve örneklerinden olduğuna işaret ederek, "Taş Baba, İslamiyet'ten önceki Türklerde özelikle Orta Asya'da bulunan Türk kavimleri tarafından büyük devlet adamlarının mezarlarına dikilen şahide taşlardır, yani mezar taşlarıdır Taş Baba'nın Türk geleneklerinde olduğu gibi elinde 'bengü bade kasesi' ve belinde sıralı kemer görülüyor. Bu kemer, zamanında vefat etmiş Türk büyüğünün, kemerdeki çizgi sayısı arttıkça makamının, mevki ve rütbesinin arttığını gösteren işarettir. Elindeki 'Bengü Bade' ise öldükten sonra sonsuzluk kadehini içerek ölümsüzlüğe gittiğini belirtmektedir. Ülkemizde benzeri bulunmuyor çünkü bunların orijinali Orta Asya'da. Bilindiği gibi Türkler Orta Asya'dan Türkiye'ye doğru yayılım göstermekte. Tabii Orta Asya'da değişik örneği vardır ancak ülkemizde ilk örneği müzemizde. Eser günümüzden yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine ait” şeklinde konuştular. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Heykel Erzurum
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