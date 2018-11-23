Hazar Denizi'nin kıyısında geleneksel Türkmen pazarı

GÜLİSTAN (AA) - MUHAMMET KURŞUN - İran'ın Gülistan eyaletine bağlı Bender Türkmen (Türkmen Limanı) şehrinde yaşayan Türkmenler, ürettikleri el sanatı ürünlerini Hazar Denizi'nin kıyısındaki geleneksel çadır pazarda satıyor.

İran'ın kuzeyinde yer alan Bender Türkmen ve Günbed-i Kabus kentleri Gülistan eyaletinin 2 milyonluk nüfusunun yüzde 40'ını oluşturan Sünni Türkmenlerin en yoğun yaşadığı şehirler olarak ön plana çıkıyor.

Hazar Denizi kıyısında bir liman kenti olan Bender Türkmen, tarihi açıdan çok önemli bir ticaret güzergâhı üzerinde yer alıyor. Ancak Hazar Denizi'nin suyunun alçalması ve gemilerin artık buraya yanaşamaması nedeniyle liman eski hareketliliğini kaybetmiş durumda.

Limanın yanında kurulan geleneksel Türkmen pazarı ise yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görmeye devam ediyor.

Türkmen kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin satıldığı pazarın ziyaretçileri özellikle tatil günlerinde artıyor.

Nemed adı verilen yolluklar, el dokuması halılar, tavşan derisi ve koyun yününden yapılan kalpaklar, Türkiye'den alınan başörtülerin etrafına örülen yöreye özgü süsler bölgedeki Türkmenlerin en çok rağbet gören ürünleri.

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