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Hazar Ergüçlü göğüslerini kurdeleyle kapattı! Cesur kombini geceye damga vurdu

14.06.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen Onur Ünlü ile geçen aylarda beş yıllık ilişkisini noktalayan Hazar Ergüçlü müzisyen Kutay Soyocak ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu bu defa katılığı ödül törenine kombiniyle damga vurdu. Uzun bir etek giyen Ergüçlü, üzerine giydiği kurdele şeklindeki büstiyerle gecede en dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Hazar Ergüçlü göğüslerini kurdeleyle kapattı! Cesur kombini geceye damga vurdu

Hazar Ergüçlü kendinden 19 yaş büyük olan yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile yaklaşık beş yıllık ilişkisini Aralık 2022’de noktalamıştı. Müzisyen Kutay Soyocak ile aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

Dün gece ödül törenine katılan Hazar Ergüçlü cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ergüçlü, kurdele şeklindeki siyah sütyen tarzı büstiyeri ve düşük bel uzun beyaz eteğiyle göz kamaştırdı.

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Düzgün fiziği ile dikkat çeken ünlü oyuncunun iddialı tarzı oldukça beğenildi. Oyuncu hakkında "Elbiseyi güzel taşımış" tarzında yorumlar yapıldı.

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Hazar Ergüçlü 1 Ocak 1992'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dünyaya geldi.

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Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı.

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7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda yerini aldı.

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Medcezir dizisinde hayat verdiği Eylül karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karaktere hayat verdi.

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Ergüçlü, Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizinin ilk dört sezonunda Zeynep karakterini canlandırdı.

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Alev Alev dizisinde Çiçek Görgülü karakterine hayat veren Ergüçlü, 2020'de Menajerimi Ara, 2021'de ise Saklı'da izleyici karşısına çıktı.

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