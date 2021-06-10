Hazımsızlık nedir, belirtileri nelerdir? Hazımsızlığa ne iyi gelir? İşte tedavi yöntemleri

Hazımsızlık, başka hastalıklarla birlikte olduğu gibi, başka hastalıkları taklit edebilir. Hasta çok iyi dinlenmeli, şikayetlerin yemekle, açlıkla, gündüzle, geceyle, sıklığı, şiddeti, sırası hasta tarafından çok iyi ifade edilmelidir. HAZIMSIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR? Hazımsızlık birçok şikayetle karşımıza çıkabilir. Bazen midede ağrı, kramp, baskı, zonklama, ince ince yanmalar vardır. Bunlar ülser tipi hazımsızlık olabilir. Bazen de yanma, ekşime, kaynamayla kendini gösteren reflü tipi hazımsızlık olabilir. Midede baskı, boşalamama, öğütmeme hissiyle kendini gösteren hareket bozukluğu tarzı hazımsızlıktır. Hazımsızlık birçok değişik bulguyla karşımıza çıkabilir. Günlük yaşantıda mide ile ilgili bir takım şikayetler hissetmeye başladığımızda, bu şikayetler eğer 2 haftanın üzerindeyse hazımsızlığın habercisi olduğu mutlaka akla getirilmeli ve doktora gidilmelidir. HAZIMSIZLIK HANGİ HASTALIKLARIN BELİRTİSİ OLABİLİR? Hazımsızlık birçok hastalığın belirtisi olabilir. Hazımsızlığın sadece kendisi birçok hastalık gibi davranabilir. Ama reflü başlayabilir, hazımsızlığı taklit edebilir. Ya da gerçekten bir ülser vardır, hazımsızlık hissiyle kendini gösterebilir. Şişkinlik ve gaz midenin hazmı için zorluklar yaşatabilir.

Mide asitlerinin midede parçalanmasıyla safra asitleri birleşir ve bağırsaklarda dengeli bir emilim ortamı oluşur. Bu ortamın bozulması çok ciddi hazımsızlık şikayetleri yapabilir. Pankreas hastalıkları, pankreas enzim bozuklukları, hormonal bozukluklar, şeker hastalıkları, tiroid hormon bozuklukları nedeniyle hazımsızlık olabilir. Midenin kendisine ait iyi ya da kötü huylu kitlesel tümöral lezyonlar, erken dönemde kanser yakalamak bile hazımsızlık şikayetleriyle mümkün olabilir. Mutlaka alarmda olmalı ve doktora gitmeyi ertelememeliyiz. HAZIMSIZLIK SEBEPLERİ NELERDİR? Hazımsızlık birçok hastalık şikayetiyle ortaya çıkabilir. Bunlar reflü gibi yanma, ekşime, kaynamadan ülser gibi ağrılara, gerçekten hareket bozukluğu, şişkinlik ve gazdan olabilir. Yeme içme, diyet ve yaşam alışkanlıklarındaki değişiklikler, rahatlıkla midede şikayetle sonuçlanabilir. Yaz meyveleri daha çok hazım problemleri yapabilir. Turunçgil mevsiminde daha çok reflü şikayeti olabilir. Dolayısıyla yeme içme alışkanlıkları, pişirme, yağlı kızartma, gece geç yeme alışkanlıkları, çok alkol ve sigara tüketimi gibi birçok tablo, midede ağrı, yanma ve şişkinlikle karşımıza çıkabilir.

Bunların dışında mideyi etkileyen romatizmal, damarsal, bağ dokusunu tutan hastalıklar, hormon bozuklukları sindirimi direkt etkileyen olaylardır. Dolayısıyla birçok hastalığın hazımsızlıkla karşımıza çıkacağını asla unutmamamız gerekir. Hazımsızlığa birçok sistemik hastalık, yaşam alışkanlıkları, fiziksel aktivite, stres neden olabilir. Önemli hastalıkların altta yatabileceğini unutmamalı ve mutlaka önceden adımlar atılmalıdır. HAZIMSIZLIĞI ÖNLEMEK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Kesinlikle yeme alışkanlığında düzenleme yapılmalıdır. Burada önemli olan nokta, bireye yönelik tedavi yapılmasıdır. Yenilen yemeklerin yol açtığı şikayetler kişiden kişiye farklılık gösterir. Bunların yanı sıra stres gibi tetikleyen faktörler de önem taşır. İltihabı giderici, ülser iyileştirici, midenin sindirimini rahatlatıcı besinler tüketilebilir. Az ve sık beslenilmelidir. Mide dostu beslenmede, yabanmersini, kereviz tüketilebilir, patates haşlanabilir, elma yenebilir. Ananas gaz yapabilen bir besindir fakat blenderdan geçirip gaz önleyici bitkilerle hazmınızı rahatlatan formüller bulabilirsiniz. Yani öncelikle yeme içme alışkanlığı mutlaka düzeltilmeli, stresten uzak durulmalı, yeterli aktiviteler sağlanmalıdır. Bunun dışında doktorla mutlaka beraber adım atılmalı, endoskopi, ultrason yapılmalıdır. Minimum ilaç, maksimum keyif yaratmaya çalışılmalıdır.

HAZIMSIZLIĞA SEBEP OLAN BESİNLER NELERDİR? Mideye herhangi bir besin geldiğinde asitle parçalanır. Eğer siz bir besinin midede asitle parçalanmasını zorlaştırırsanız, midenin yaklaşık 2,5 saatlik boşalma süresini uzatırsanız, hazımsızlık problemi çekersiniz. Uzamaya bağlı reflü artabilir, asit salgısının artmasıyla gastrit alevlenmesi yaşanabilir. Dolayısıyla yüksek yağlı beslenmeye dikkat edilmelidir. Sofralarda mutlaka zeytinyağı bulundurulmalıdır. Susam ve kanola yağı tercih edilebilir. Yemeklerde fındık, ayçiçek gibi rafinerize olan yağları tüketmemek gerekir. Yemekleri bu yağlarla kızartma şeklinde değil, haşlama modunda, fırına yağlı kağıt yayarak yapabilirsiniz. Çok miktarda yemek, yemekleri karıştırmak, ufak porsiyonlar tüketmemek midenin boşaltmasını güçleştirir. Mideye dost bildiğimiz faydalı bitkileri tüketmek gereklidir. Yağ - karbonhidrat oranı dikkatli kullanılmalıdır. Ara öğünlerde ceviz, fındık, mürdüm eriği, kayısı tüketilebilir. Probiyotik yoğurtlar da ara öğünlerden biridir. HAZIMSIZLIK NASIL TEDAVİ EDİLİR? Hazımsızlık şikayetlerinin başka hastalıklardan olmadığını öğrendiğimizde, neyin tetiklediği, nasıl beslenmemiz gerektiği, hangi pişirme yöntemleri kullanmamız gerektiği öğrenilmelidir.

Besinleri sindirildiğinde yaklaşık 2,5 saatte asit maksimum olur. O sırada içinizde kazıntı, kıyılma gibi asit miktarında yükselme görebilirsiniz. Bunlar sık oluyorsa, hastalığınızın alevlendiği anlamına gelir. Şikayetleriniz çok sıklaştığında doktorla irtibata geçip gerektiğinde endoskopi, ultrason ve kan tetkikleri mutlaka yapılmalı, onun dışında beslenme şekline önem vermeli, mideye dokunan ağır beslenmeden uzak durulmalıdır. Aspirin ve romatizmal ağrı kesicilerin yanlış kullanımı da bunda etkilidir. Gerektiğinde ilaçları kullanmak önemlidir fakat uzun süreli ilaçlar kullanılmamalıdır. HAZIMSIZLIK TEDAVİ EDİLMEZSE NE GİBİ RAHATSIZLIKLARA SEBEP OLUR? Mide dost beslenmeye devam edilmediği sürece, mideye zarar verici ilaçları ve besinleri tükettiğiniz sürece, sigara ve alkol tükettikçe, fazla beslendikçe, gün içerisinde dengesiz beslendiğiniz takdirde hazımsızlık tabii ki geçmeyecektir. Basit önlemler alarak ara öğünler yapıyorsanız, mideye iyi gelecek meyve ve sebzeleri haşlama modunda düzgün ara öğünler olarak tüketiyorsanız, mideyi büyük oranda koruma altına almış olabilirsiniz.