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HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç:

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2019 12:45 | Son Güncelleme

"Ekmek parası için Libya'da bulunan, Libya'daki siyasi gelişmelerin hiçbir biçimde bir parçası olmayan Mehmet Demir ve Volkan Altınok bir an önce ailelerine iade edilmelidir"

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, "Ekmek parası için Libya'da bulunan, Libya'daki siyasi gelişmelerin hiçbir biçimde bir parçası olmayan Mehmet Demir ve Volkan Altınok bir an önce ailelerine iade edilmelidir." dedi.

Oruç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Samandağlı Volkan Altınok ve Mehmet Demir'in lokantada çalışmak için gittikleri Libya'da 10 Nisan 2019 tarihinde Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusunca tutuklandığını, Altınok ve Demir'den 9 Nisan'dan bu yana haber alınamadığını söyledi.

Konuyu Meclis'te de gündeme getirdiklerini ve hükümetin girişimlerde bulunmasını talep ettiklerini dile getiren Oruç, kendilerine şu ana kadar ulaşan bilginin ise Altınok ve Demir'in nerede tutuldukları yönelik olduğunu belirtti.

Altınok ve Demir'in ailelerinde umutsuzluğun arttığına işaret eden Oruç, "Libya Ulusal Ordusu güçlerinin 29 Haziran 2019'da gözaltına aldığı 6 Türkiyeli vatandaşın Dışişleri Bakanlığının girişimleri ile kısa bir zaman içinde serbest bırakılmaları ailelerde umudu yeniden yeşertmiş durumdadır." diye konuştu.

Altınok ve Demir'in ekmek parası için gurbete giden binlerce vatandaştan sadece iki olduğunu ifade eden Oruç, en büyük amaçlarını Altınok ve Demir'in en kısa zamanda serbest bırakılıp güvenli bir şekilde Türkiye'ye dönmeleri ve ailelerine kavuşması olduğunu vurguladı.

Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusuna seslenen Oruç, "Gözlerinden yaş dinmeyen her gün evlerinde yas havası olan bu ailelerin acıları son bulmalıdır. Ekmek parası için Libya'da bulunan, Libya'daki siyasi gelişmelerin hiçbir biçimde bir parçası olmayan Mehmet Demir ve Volkan Altınok bir an önce ailelerine iade edilmelidir." diye konuştu.

Öte yandan basın açıklamasına, Mehmet Demir'in eşi Pınar Demir ile Volkan Altınok'un kardeşi Esin Elemek de katıldı.

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Libya Tulay Hatımoğulları Oruç

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