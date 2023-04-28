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HDP’den Kılıçdaroğlu kararı! Emek ve Özgürlük İttifakı resmen duyurdu…

28.04.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre; Emek ve Özgürlük İttifakı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldıklarını ilan etti ve oy verme çağrısı yaptı. Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan yapılan açıklamada, 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık. Türkiye halklarını Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye çağırıyoruz.' denildi.

HDP’den Kılıçdaroğlu kararı! Emek ve Özgürlük İttifakı resmen duyurdu…

Son dakika haberi: Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan yapılan açıklamada 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteyeceklerini açıklayarak, 'Türkiye halklarını Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye çağırıyoruz.' denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı; Bilindiği üzere Türkiye halklarının devrimci, demokrat ve ezilenleri olarak Emek ve Demokrasi İttifakı adıyla bir araya geldik. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama, parlamento seçimlerine ise ittifak çatısı altında girme kararı aldık.

Türkiye siyasetinin bu kırılma aşamasında, üzerimize düşen tarihi görevi hem geleneğimize hem de gelecek kuşaklara borcumuz kapsamında yerine getirme konusunda mutabık kaldık. Bu kapsamda 14 Mayıs 2023’te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Bu tarihi seçimde; Türkiye halklarını bir kez daha milletvekilliği seçimlerinde Emek ve Özgürlük İttifakı’na, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeye çağırıyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu hdp

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