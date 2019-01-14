HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, "Görünen o ki Orta Doğu'da çok daha büyük bir savaş senaryosunun hazırlığı yapılıyor. Bu büyük savaş senaryosunda Körfez ülkelerine rol biçiliyor, İran'a yönelik çeşitli senaryolar hazırlanıyor." dedi.

Bilgen, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de yaşanan sürecin geldiği noktanın, telafisi imkansız ve geri dönüşü olmayacak riskleri içerdiğini söyledi.

Yaşanabilecek gelişmelerin ekonomik boyutuna değinen Bilgen, "Suriye'de Rus ruleti oynanıyor. Ama gariptir ki tabancayı tamamen doldurmuşlar ve Türkiye sadece tek başına kendi kafasına sıkıyor." iddiasında bulundu. Bilgen, Türkiye'nin, Suriye'de anayasa yapım sürecinin başlaması ve adil, eşit bir seçimin gerçekleşmesi için inisiyatif alması gerektiğini ifade etti.

Ayhan Bilgen, şöyle devam etti:

"Sadece güvenlik politikalarına odaklı bir yaklaşımda ısrar ederse bu her şeyden önce Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek bir noktaya ulaşacaktır. Görünen o ki Orta Doğu'da çok daha büyük bir savaş senaryosunun hazırlığı yapılıyor. Bu büyük savaş senaryosunda Körfez ülkelerine rol biçiliyor, İran'a yönelik çeşitli senaryolar hazırlanıyor. Böyle bir atmosferde Türkiye'nin, Suriye'de çatışmanın doğrudan tarafı haline getirilmesi çok daha büyük bir kabusu, felaket senaryosunu beraberinde getirecektir."