HABER

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2019 12:09 | Son Güncelleme

"TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonundan, yüzlerce insan hakkı ihlali nedeniyle 99 cezaevine yerinde inceleme ziyareti gerçekleştirmesini talep ettik. Komisyon, bir yılda ancak 1 cezaevine gitti"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonundan, yüzlerce insan hakkı ihlali nedeniyle 99 cezaevine yerinde inceleme ziyareti gerçekleştirmesini talep ettik. Komisyon, bir yılda ancak 1 cezaevine gitti." dedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında insan hakları ihlallerinin devam ettiğini, bu ihlallerin yerinde incelenmesine yönelik çok sayıda dilekçe verdiklerini ancak TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonunun herhangi bir adım atmadığını ileri sürdü. Gergerlioğlu, Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu'nu istifaya çağırdı.

Komisyonun görev ve yetkilerini sıralayan ve bir yıl içerisinde bunların hiçbirini yerine getirmediğini öne süren Gergerlioğlu, "TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonundan, yüzlerce insan hakkı ihlali nedeniyle 99 cezaevine yerinde inceleme ziyareti gerçekleştirmesini talep ettik. Komisyon, bir yılda ancak 1 cezaevine gitti." dedi.

- "Gerekçesiz ihraç ediyorlar"

Ömer Faruk Gergerlioğlu, OHAL Komisyonunun KHK'lileri ezilmeye müstahak kişiler olarak gördüğünü, insanları gerekçesiz ihraç ettiğini savundu.

Hamile olduğu halde tutuklanan kadınların ve cezaevinde kalan çocukların fotoğraflarını göstererek yaşadıkları mağduriyetleri anlatan Gergerlioğlu, söz konusu insan hakkı ihlallerinin sona erdirilmesini istedi.

HDP'li Gergerlioğlu, uzun süreli tutuklukları sona erdireceği ümidiyle yargı reformunun beklendiğine işaret ederek, "Ekim ayına bırakıldı. Belki de birçok kişi, aylarca boş yere yatacak, sonra 'pardon' diyecekler." ifadelerini kullandı.

PARTNEREski halini gören 'bu nasıl değişim' diyorEski halini gören 'bu nasıl değişim' diyor
Eski milletvekili Fırat, hayatını kaybettiEski milletvekili Fırat, hayatını kaybetti
Ekrem İmamoğlu, yeniden Anıtkabir'de! İşte deftere yazdıklarıEkrem İmamoğlu, yeniden Anıtkabir'de! İşte deftere yazdıkları
Anahtar Kelimeler:
hakan çavuşoğlu HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

A Milli Takım'da istifa depremi

A Milli Takım'da istifa depremi

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu, yeniden Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdıkları

Ekrem İmamoğlu, yeniden Anıtkabir'de! İşte deftere yazdıkları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

'15 Temmuz' görselleri sosyal medya hesaplarında

'15 Temmuz' görselleri sosyal medya hesaplarında

"15 Temmuz tiyatro değil, bal gibi kanlı bir darbe girişimiydi"

CHP'li Özel'den 15 Temmuz açıklaması

Anketçi Mehmet Ali Kulat'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan iddialarına açıklama

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı üst düzey heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı üst düzey heyeti kabul etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.