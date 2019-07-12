HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonundan, yüzlerce insan hakkı ihlali nedeniyle 99 cezaevine yerinde inceleme ziyareti gerçekleştirmesini talep ettik. Komisyon, bir yılda ancak 1 cezaevine gitti." dedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında insan hakları ihlallerinin devam ettiğini, bu ihlallerin yerinde incelenmesine yönelik çok sayıda dilekçe verdiklerini ancak TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonunun herhangi bir adım atmadığını ileri sürdü. Gergerlioğlu, Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu'nu istifaya çağırdı.

Komisyonun görev ve yetkilerini sıralayan ve bir yıl içerisinde bunların hiçbirini yerine getirmediğini öne süren Gergerlioğlu, "TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonundan, yüzlerce insan hakkı ihlali nedeniyle 99 cezaevine yerinde inceleme ziyareti gerçekleştirmesini talep ettik. Komisyon, bir yılda ancak 1 cezaevine gitti." dedi.

- "Gerekçesiz ihraç ediyorlar"

Ömer Faruk Gergerlioğlu, OHAL Komisyonunun KHK'lileri ezilmeye müstahak kişiler olarak gördüğünü, insanları gerekçesiz ihraç ettiğini savundu.