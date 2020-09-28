HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HDP'li Ayhan Bilgen zehirlendi mi? Ankara Emniyeti iddiaları yalanladı

HDP'li Ayhan Bilgen zehirlendi mi? Ankara Emniyeti iddiaları yalanladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 07:16 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında Kobani olayları soruşturmasında gözaltına alınan HDP'li Ayhan Bilgen'in "yediği yemekten zehirlendiği ve hastaneye götürülmediği" iddialarını yalanlandı.

HDP'li Ayhan Bilgen zehirlendi mi? Ankara Emniyeti iddiaları yalanladı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün çeşitli birimlerinde farklı suçlardan gözaltında bulunan toplam 181 şüpheliye mevzuat gereği hazırlanan aynı kumanyadan verilmiştir. Bu saat itibari ile gözaltında bulunanlardan Ayhan Bilgen dahil sadece 3 şüpheliden sağlık şikayetleri alınmış ve tamamı sağlık kuruluşlarına götürülerek tedavilerine başlanmıştır. Sağlık kuruluşlarındaki yetkililerle yapılan görüşmelerde, şüphelilerde, şüphelilerin şikayet sebeplerinin tetkikinin ayrıntılı şekilde devam ettiği bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de beyin yiyen mikrop uyarısı! ABD'de beyin yiyen mikrop uyarısı!
İstanbul'da korku dolu anlar! Çocuklar ve ailelerin arasında kurşun yağdırdıİstanbul'da korku dolu anlar! Çocuklar ve ailelerin arasında kurşun yağdırdı
ALES 2 zaman? ALES 2 başvuru tarihleri! ALES 2 zaman? ALES 2 başvuru tarihleri!
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Diğer Haberler
İzmir'de komşu kavgası: 1'i ağır 2 yaralı
İzmir'de komşuların kavgası kanlı bitti
Azerbaycan Savunma Bakanlığı operasyonun bilançosunu açıkladı
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
İstanbul'da korku dolu anlar! Çocuklar ve ailelerin arasında kurşun yağdırdı
İstanbul'da korku dolu anlar! Çocuklar ve ailelerin arasında kurşun yağdırdı
Otomobil ile çarpışan motosikletteki çifti ölüm ayırdı
Otomobil ile çarpışan motosikletteki çifti ölüm ayırdı
Kadıköy'de Azerbaycan'a destek gösterisi
Kadıköy'de Azerbaycan'a destek gösterisi
Sağlık Bakanı Koca, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı
Bakan Koca'dan Ermenistan'a kınama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.