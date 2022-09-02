HDP'li Buldan'dan dikkat çeken açıklama! 'Seçimlere iki ittifakla giriyoruz'

Van'da 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Kazım Karabekir Caddesi'ndeki Musa Anter Parkı'nda düzenlenen mitinge, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP bölge milletvekilleri, parti yöneticileri, Sivil Toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"ÖNEMLİ İTTİFAKLARIMIZ VAR"

Mitingin düzenlendiği alanda polis birakatları kuruldu, gelen vatandaşlar ise iki ayrı arama noktasından geçtikten sonra alana alındı. Kürt sanatçılarının söylediği Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Buldan, barışın refah ve huzur anlamına geldiğini bildiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Önemli ittifaklarımız var. Emek ve Özgürlük ittifakı bir tarafta. Diğer taraftan da Kürtlerin ittifakı. Yani seçimlere hem Türkiye soluyla birlikte, yani Emek ve Özgürlük ittifakı. Ama aynı zamanda da Kürtlerin ittifakıyla da seçimlerde güçlü bir iradeyle hep birlikte omuz omuza, yan yana, birlikte ve beraber gireceğiz. AKP'ye artık güle güle demenin zamanı gelmiş ve geçiyor. Sizlere bir kez daha bu anlamda söz veriyoruz. HDP bu ülkedeki halkların sesi, Türkiye halklarının sözü ve rengi olacak. HDP ortak yaşamın teminatıdır. Bir kez daha söz olsun. Barış için söz olsun, adalet için söz olsun, demokrasi için söz olsun, kadınlar ve gençler için söz olsun."

Kaynak: DHA

