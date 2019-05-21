HDP TBMM Grup Toplantısı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "23 Haziran İstanbul seçimlerinde, bir kez yendiğimiz ama yenildikçe doymayan bu iktidarı bir kez daha yeneceğiz." dedi.

Temelli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 20 Mayıs 2016'da Meclisin "tarihinin belki de en karanlık, utanç verici kararını alarak" dokunulmazlıkları kaldırdığını söyledi. Temelli, "Arkadaşlarımızı üç yıl önce rehin aldılar ama içeride ve dışarıda direniş sürüyor. Hep birlikte direnmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Her yıl yüzlerce kadının öldürüldüğünü ve kadına yönelik şiddetin hız kesmediğini savunan Temelli, "Bu erkek egemen iktidarın, bu faşist zihniyet şiddetinin en fazla yansıdığı yerlerden birisi kadına yönelik şiddettir." ifadesini kullandı.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in 195 gündür açlık grevinde olduğunu anımsatan Temelli, cezaevlerinde de 3 bin tutuklu ve hükümlünün açlık grevi yaptığını söyledi.

Açlık grevinde olanların durumunun çok vahim bir hal aldığını belirten Temelli, "Ses olalım ki bu tecrit sonlansın. Buradan hükümete, Adalet Bakanı'na bir kez daha sesleniyorum; evet bir adım attınız. Yasaların, hukukun, vicdanın gereğini bir an önce yerine getirin. Adalet Bakanı'nın da belirttiği gibi hükümlülerin avukatlarıyla konuşması kanunu bir haktır. Doğru bir şey söylemişsiniz. Şimdi gereğini yapın." değerlendirmesinde bulundu.