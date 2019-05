HDP TBMM Grup Toplantısı

Açlık grevinde olanların durumunun çok vahim bir hal aldığını belirten Temelli, "Ses olalım ki bu tecrit sonlansın. Buradan hükümete, Adalet Bakanı'na bir kez daha sesleniyorum; evet bir adım attınız. Yasaların, hukukun, vicdanın gereğini bir an önce yerine getirin. Adalet Bakanı'nın da belirttiği gibi hükümlülerin avukatlarıyla konuşması kanunu bir haktır. Doğru bir şey söylemişsiniz. Şimdi gereğini yapın." değerlendirmesinde bulundu.

Her yıl yüzlerce kadının öldürüldüğünü ve kadına yönelik şiddetin hız kesmediğini savunan Temelli, "Bu erkek egemen iktidarın, bu faşist zihniyet şiddetinin en fazla yansıdığı yerlerden birisi kadına yönelik şiddettir." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un liselerde uygulanacak yeni eğitim modeline ilişkin açıklamalarını eleştiren Temelli, "Vizyon toplantısı yapıyor. 17 yıldır neredeyse her yıl model değiştirdiniz. Şimdi kalkmışlar, yeni bir model uygulayacaklarmış. Bu yeni modelde 'kariyer ofisleri' kurulacakmış. Eğitim sistemine yaklaşıma bakın. Okul sahibi, işletmecisinden milli eğitim bakanı yaparsan onun da yapacağı şey okulların ortasına 'kariyer ofisleri' kurmak olur." diye konuştu.

"Şimdi 200 sayfalık gerekçe yazmışlar. 200 sayfaya ne sığdırdınız yakında göreceğiz. 200 sayfaya yapmış olduğunuz bu haksızlıkları ve hukuksuzlukları sığdıramazsınız. Biz, bu haksızlıklar, hukuksuzluklar ve şaibelerin hepsini tarihe not düştük. Bu utançla yaşayacaksınız. Yapmış olduğunuz bu sahtekarlığı asla ifade edemez, buna kılıf uyduramazsınız.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin bir geleceğinin olmadığını ileri süren Temelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sınırlarına çekilmesi ve parti genel başkanlığını bırakması gerektiğini söyledi.

Temelli, "Anayasa yapım sürecinden çok daha önce toplumsal barış konusunda da bir an önce adımlar atmalıyız. Türkiye'yi Terörle Mücadele Kanunu kıskacından bir an önce kurtarmalıyız. Bu kanun çerçevesinde haksız, hukuksuz yere cezaevinde olan herkesin bir an önce özgürlüğüne kavuşması lazım." değerlendirmesinde bulundu.