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HDP ve CHP milletvekilleri hakkında fezleke

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 04:15 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 12 HDP'li milletvekili hakkında "terör örgütü propagandası yapma", 3 CHP'li milletvekili hakkında ise "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 12 HDP'li milletvekili hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak", 3 CHP'li milletvekili hakkında ise "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan fezleke hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerde Ayhan Bilgen, Ayşe Acar Başaran, Alican Önlü, Berdan Öztürk, Bedia Özgökçe Ertan, Feleknas Uca, Filiz Keresteci, Kemal Bülbül, Meral Danış Beştaş, İmam Taşçıer, Nimetullah Erdoğmuş ve Pervin Buldan'ın konuşmalarında terör örgütü propagandası yaptıkları belirtildi.

Fezlekelerin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla yürütülen Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde açıklamalar ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ndeki konuşmalarından dolayı hazırlandığı öğrenildi.

Öte yandan CHP milletvekilleri Çetin Osman Budak, Erdin Bircan ve Aykut Erdoğdu hakkında ise "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan fezleke düzenlendi.

Anayasa'nın 83. maddesine istinaden milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayhan Bilgen CHP feleknas uca fezleke HDP

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