HDP'li vekillerin Leyla Güven'e destek yürüyüşüne izin verilmedi (2)

HDP'Lİ AYDENİZ, KADIN POLİSİN KOLUNU ISIRDI

HDP milletvekilleri Muazzez Orhan, Murat Sarısaç, Sait Dede ve Salihe Aydeniz; partilerinin Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla Kazım Karabekir Caddesi'nde yürüyüş yapmak istedi. Bir süre yürüyen vekiller, polis tarafından izin verilmeyince caddedeki kaldırımda oturma eylemi başlattı. Kadın polis memuru oturma eyleminde pankart açan HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in elindeki pankartı almak istedi. Pankartı vermek istemeyen Aydeniz, kadın polisin kolunu ısırdı. Bunun üzerine kadın polisin rapor almak için hastaneye gittiği belirtildi.

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)



