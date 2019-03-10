- "HDP'ye verilecek her oy PKK'ya verilmiş demektir"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "HDP'ye verilecek, PKK'nın siyasi bölücülerine verilecek her oy, PKK'ya verilmiş demektir. Onun için bütün kardeşlerimizin buna dikkat etmesi lazım. Bu vebalin altına hiçbir Kürt kardeşimizin girmemesi lazım." dedi.

Destici, Erzurum'daki bir düğün salonunda düzenlenen partisinin aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini ifade etti.

Türkiye'de 31 Mart'ta yerel seçimlerin yapılacağını hatırlatan Destici, seçim için yapılan ittifaklara işaret etti.

Yerel seçimler için yapılan ittifakların yasal altyapısının olmadığını savunan Destici, şöyle devam etti:

"Yeni sistemle birlikte 24 Haziran'da milletvekili genel seçiminde ittifaklar yasal hale getirildi ve birtakım ittifaklar gerçekleştirildi. Tabii yerel seçimlerle ilgili ittifakların yasal bir altyapısı yok. Lakin yasal bir altyapısının olmamasına rağmen yine bu seçimde de bazı siyasi partiler ittifaklar gerçekleştirdi ve bazı yerlerde seçime katıldılar, bazı yerlerde de hem belediye başkanlıkları hem de belediye meclis üyeliklerinde seçimlere katılmadılar. Onun için bu seçimin sonuçları hepimiz açısından da aslında birtakım sürprizlere de gebe."