GAZİANTEP (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Türkiye, Avrupa Birliği'ni sadece tarım anlamında besleyen bir ülke değil dış politikasıyla, güvenliğiyle, enerji kaynakları ve yetişmiş insan gücüyle de güçlendirecek bir ülke. Bu anlamda AB sürecimizi önemsiyoruz. Buradaki hedefimiz AB'ye tam üyelik." dedi.
Kaymakcı, Gaziantep'te yapılacak Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nün tanıtımında yaptığı açıklamada, enstitü için yer seçimi konusunda uzun süre düşünüldüğünü ve bakanlığın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile görüşerek projenin hayata geçirilmesine karar verdiğini söyledi.
AB projelerinin uzun soluklu olduğunu ve uzun soluklu birlikte çalışma prensibini bünyesinde barındırdığını anlatan Kaymakcı, şöyle devam etti:
"Anadolu birçok medeniyetin aslında beşiği. Bu medeniyetlerden birisi de Avrupa medeniyetidir. Anadolu'dan bahsederken dünya ve insanlık tarihinden bahsediyoruz. İnsanlık tarihinden bahsederken Göbeklitepe ve Gaziantep'ten de bahsetmeden olmaz. Türkiye, Avrupa Birliği'ni sadece tarım anlamında besleyen bir ülke değil dış politikasıyla, güvenliğiyle, enerji kaynakları ve yetişmiş insan gücüyle de güçlendirecek bir ülke. Bu anlamda AB sürecimizi önemsiyoruz. Buradaki hedefimiz AB'ye tam üyelik. AB üyelik sürecimizde bizi tam üyeliğe götürmek için tahsis edilmiş AB fonları var. Bunlara biz katılım öncesi mali program diyoruz."
Kaymakcı, bugün Gaziantep için hayata geçirilen enstitü projesinin 7,5 milyon avrosu AB destekli olmak üzere 8,2 milyon avroluk bir proje olduğunu belirterek, "AB başkanlığımız 15 yıldır ülkemizin AB sürecini hızlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. AB artık elit projesi olamaz, AB artık sadece diplomatların masada müzakere ettiği, konuştuğu bir süreç değil. Biz artık AB sürecimizde belediyelerimizi, yerel yönetimlerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı, öğrencilerimizi, üniversitelerimizi sistemin içine dahil etmek istiyoruz. Zaten sivil toplum diyaloğuna da önem veriyoruz." diye konuştu.
AB'nin aday ülkelere sunduğu desteklerden üniversite, STK ve yerel yönetimlerin yararlanmasına vesile olmak istediklerini aktaran Kaymakcı, Gaziantep'in bu konuda oldukça başarılı işler başararak, başvurduğu binden fazla projenin 700'ünde sürece dahil olduğunu vurguladı.
"Bugün Türkiye-AB ilişkilerinde soğuk bir dönemden geçiyoruz." diyen Kaymakcı, şunları söyledi:
"15 Temmuz hain darbe girişiminin yaratmış olduğu belirli bir sıkıntılı dönemi aşmak üzereyiz ama bir taraftan da AB'nin baş başa kaldığı göç krizi, terör, güvenlik endişeleri, işsizlik, aşırı sağın yükselişi gibi ciddi sınamalar var. Ama bunların hepsi Türkiye-AB ilişkilerinin halen çok sağlam olduğunu ve Türkiye üzerine düşeni yaptığı zaman AB üyeliğini kendi elinde tuttuğunu gösteriyor. Çünkü bu zor bir ilişki, kolay değil. Diğer ülkelerin AB'ye üyeliği gibi değil. Zor bir süreç. Ancak burada önemli olan Türkiye'nin üzerine düşeni yapması ve kendini iyi hazırlamasıdır. Genelde şöyle bir algı var; 'Türkiye'nin AB süreci çok fazla desteklenmiyor' şeklinde. Ama bizim için önemli olan, AB üyelik sürecimizin yararımıza olduğunu görerek, bu süreci kararlılıkla yürütmektir. Türkiye'deki seçim süreçleri tamamlandıktan sonra ilişkilerimiz çok daha ileri noktaya gidecektir."
Kaymakcı, bugün tanıtımı yapılan enstitünün önemli bir proje olduğunu ve Türkiye ile AB'nin ortaklaşa hayata geçirdiği bir çalışma olduğunu belirten Kaymakcı, "Enstitü sadece Türkler için değil dünya araştırmacıları için açık olacak, sadece arkeologlar için değil tarihçilerin de ilgisini çekecek. Bence AB'de şimdinden arkeolojinin önemli isimlerini burası hakkında bilgilendirip davet etmeye başlayalım. Böylelikle Gaziantep'i Avrupa'nın kültürel bir miras merkezi haline getirelim." diye konuştu.
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