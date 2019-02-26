GAZİANTEP (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Türkiye, Avrupa Birliği'ni sadece tarım anlamında besleyen bir ülke değil dış politikasıyla, güvenliğiyle, enerji kaynakları ve yetişmiş insan gücüyle de güçlendirecek bir ülke. Bu anlamda AB sürecimizi önemsiyoruz. Buradaki hedefimiz AB'ye tam üyelik." dedi.

Kaymakcı, Gaziantep'te yapılacak Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nün tanıtımında yaptığı açıklamada, enstitü için yer seçimi konusunda uzun süre düşünüldüğünü ve bakanlığın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile görüşerek projenin hayata geçirilmesine karar verdiğini söyledi.

AB projelerinin uzun soluklu olduğunu ve uzun soluklu birlikte çalışma prensibini bünyesinde barındırdığını anlatan Kaymakcı, şöyle devam etti:

"Anadolu birçok medeniyetin aslında beşiği. Bu medeniyetlerden birisi de Avrupa medeniyetidir. Anadolu'dan bahsederken dünya ve insanlık tarihinden bahsediyoruz. İnsanlık tarihinden bahsederken Göbeklitepe ve Gaziantep'ten de bahsetmeden olmaz. Türkiye, Avrupa Birliği'ni sadece tarım anlamında besleyen bir ülke değil dış politikasıyla, güvenliğiyle, enerji kaynakları ve yetişmiş insan gücüyle de güçlendirecek bir ülke. Bu anlamda AB sürecimizi önemsiyoruz. Buradaki hedefimiz AB'ye tam üyelik. AB üyelik sürecimizde bizi tam üyeliğe götürmek için tahsis edilmiş AB fonları var. Bunlara biz katılım öncesi mali program diyoruz."