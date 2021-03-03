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Hem çaldılar hem alışveriş yaptılar! Sözde TikTok fenomenlerinden binlerce liralık vurgun

03.03.2021 09:34 | Son Güncelleme:
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Hem çaldılar hem alışveriş yaptılar! Sözde TikTok fenomenlerinden binlerce liralık vurgun

Bursa'da sözde ‘TikTok fenomeni’ hırsızlık çetesi kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. "Tiktok" videosu çekmek için ekipman alacaklarını söyleyerek telefoncuyu oyalayan 3 şüpheli, değeri 10 bin TL olan telefonları çalarak kayıplara karıştı.

Bursa’da çok sayıda telefoncu dükkânından aynı yöntemle binlerce liralık cep telefonu çalan hırsızlık çetesi, bu kez Kestel ilçesinde ortaya çıktı.Bu ânlar kameralar tarafından görüntülendi.

DEĞERİ 10 BİN TL OLAN 4 CEP TELEFONU ÇALINDI

Olay, Kestel'in Vânî Mehmet Mahallesi Şehit Komiser Nizamettin Yavlak Caddesi’nde bulunan bir telefoncu dükkânında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen 3 şüpheli, Kenan Oraklı’ya ait cep telefoncu dükkânına geldi. Tiktok fenomeni olduklarını belirten 3 şüpheli, yeni videolar çekmek için ekipman alacaklarını söyledi. 2 şüpheli ekipmanlara bakarak, iş yeri sahibi Kenan Oraklı’yı oyalarken, bir şüpheli ise tezgâhın arkasında geçerek toplam değeri 10 bin TL olan 4 adet cep telefonunu çaldı.

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HEM ÇALDILAR HEM ALIŞVERİŞ YAPTILAR!

El çabukluğu ile 4 adet cep telefonunun ceplerine koyan gençler, dükkândaki alışverişlerine devam etti. Tiktok ekipmanı alan gençler, iş yerine sahibine 100 lira para verip ayrıldı. Daha sonra iş yeri sahibi Oraklı, cep telefonların yerinde olmadığını fark ederek şüphelilerin peşine düştü. Ancak bir sonuç elde edemedi. Yaşanan bu ânlar güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.

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Öte yandan 3 şüphelinin Bursa’nın Gemlik ve Gürsu ilçelerinde aynı yöntemle hırsızlık yaptığı ve binlerce lira değerinde telefon çaldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(İHA)

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