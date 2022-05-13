Hem dekoratif hem yer tasarrufunda yardımcı olacak mutfak ürünü önerileri

Yemek ve su takımları, tencereler, tavalar, depolanması gereken erzaklar, çay ve kahve takımları derken birçok eşyaya yer bulmak epey zor olabiliyor. Bazı araç gereçler sık kullanılmıyor olsa da pek çoğunun sürekli el altında bulunması gerekiyor. Eğer giderek çoğalan mutfak eşyalarınızı rahatça yerleştirebileceğiniz ürünlere ihtiyaç duyuyorsanız doğru yerdesiniz. Hem şık hem kullanışlı ürünlerin yer aldığı yazımıza göz atarak beğendiğiniz modelleri güvenle satın alabilir, mutfağınızda ferah bir ortam yaratabilirsiniz. Haydi, daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım!

1. Hem şık hem kaliteli: PLUSAKSESUAR Baharat Rafı

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Küçük mutfak alanını daha kullanışlı hâle getirmek ancak doğru ürünleri kullanarak mümkün olur. PLUSAKSESUAR Baharat Rafı, baharatlıkları tek bir yerde saklamanıza olanak verir. 4 adet raf alanı bulunan ürün hem yerden tasarruf ettirir hem tezgâhınızı daha işlevsel hâle getirir. Birinci sınıf doğal çamdan elde edilen ürünün içinde sentetik malzeme bulunmaz. Dekoratif görünüme sahip ürün, mutfağınıza güzel bir hava katar. Kıymık gibi size zarar verecek herhangi bir materyal bulundurmaz. Dayanıklı yapıya sahip raf, uzun süreli kullanım sunar. Böcek, bakteri ve mantar gibi oluşumları engelleyen rafın bakımı da oldukça kolay. Ürünü nemli bir bezle silmeniz ise yeterli!

2. Dar alanlar için harika bir seçenek: Hakan Mobilya Kahve Alanı

Kahve tutkunları için kahve alanı olmazsa olmaz ancak yeteri kadar geniş olmayan mutfaklarda bu alana yer açmak çok zor. Neyse ki Hakan Mobilya Kahve Alanı sayesinde bu sorundan rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Duvara monte edilen tasarımı ve kullanışlı yapısıyla mükemmel bir kahve standına sahip olabilirsiniz. Üst kısımda bulunan raflar kahve bardakları ve diğer küçük eşyalar için gereken alanı sağlar. Alt kısım ise kahve makinenizi koymanız için ihtiyaç duyduğunuz depolama alanını sunar. Ahşaptan elde edilen ürün, şık duruşuyla mutfağınıza güzel bir görünüm katar.

3. Pratikliğine hayran kalacaksınız: Interbuild Mutfak Arabası

Mutfağınızda ekstra depolama alanı yaratacak ürün arayışı içindeyseniz Interbuild Mutfak Arabası'nı tercih edebilirsiniz. 2 adet rafı bulunan ürün; bardak, tabak ve tencerelerinizi koymanız için yer sunar. Şık görünümüyle mutfağınıza hoş bir dokunuş yapar. Üst kısmı seramik olan ürün ve 4 adet tekeri bulunan ürünü mutfak içinde rahatça hareket ettirebilirsiniz. Mutfak arabasını, yemek ve oturma odasında da kullanabilirsiniz. Minimalist tasarımıyla fazla yer kaplamayan, ahşap ve karbondan elde edilen ürün; uzun süreli kullanım imkânı verir.

4. Mutfağınızda estetik bir dokunuş: Weblonya Bar Masası

Weblonya Bar Masası sayesinde yer sıkıntısı yaşadığınız mutfağınızı çok daha kullanışlı hâle getirebilirsiniz. Telli askı kısmı, kepçe ve bez gibi eşyaları asmanız için gereken yeri sunar. Raf bulunan alana küçük mutfak eşyalarını ya da mini fırın gibi ürünleri yerleştirebilirsiniz. Böylece mutfağınız normalden daha geniş görünür. Tablası suntalam malzemeden elde edilen masa, mutfağınıza şık ve dekoratif bir dokunuş yapar. Yüksek ayak boyu, masanın altını kolayca temizlemenizi sağlar. Mutfağınızın ferah görünmesini sağlayacak ürün, uzun süre size eşlik edecek. Ürünü kitaplık gibi farklı amaçlar için de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

5. Fonksiyonel ürünlere yer açın: ZEN Mutfak Rafı

Küçük mutfak sahiplerinin en çok istediği şey hiç kuşkusuz ekstra alan oluşturacak ürünlere sahip olmak. ZEN Mutfak Rafı, küçük boyutuna rağmen mutfakta ihtiyaç duyduğunuz alanı size sunar. Üst kısım, baharatlıklarınızı koymak için gereken yeri sağlar. Diğer raflara ise bardak ve küçük mutfak eşyalarını koyabilir, böylece ekstra depolama alanı yaratabilirsiniz. Ahşap malzemeden üretilen raf, dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca size eşlik eder. Antrasit renkli model, mutfağınıza dekoratif bir görünüm kazandırır. Tezgâh üzerine yerleştirerek kullanabileceğiniz ürün için duvarı ya da tezgâhı delmeniz gerekmez.

6. Daha kullanışlı tezgâhlar için: BayZ Design Fırın Standı

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Doğru ürünleri tercih ederek küçük mutfağınızı çok daha işlevsel hâle getirebilir, böylece hem karmaşa ve dağınıklığı önleyebilir hem ferah bir mutfak alanı oluşturabilirsiniz. BayZ Design Fırın Standı, güzel görünümüyle mutfağınıza çok yakışır. Beyaz renk suntalamdan elde edilen ürün, tezgâhınızı daha etkili şekilde kullanmanıza yardımcı olur. Üst kısımda bulunan alana baharatlık ve yağdanlıklarınızı yerleştirebilirsiniz. Matkap ve tornavida ile ürünü kolayca monte edebilirsiniz. İnsana ve çevreye zarar vermeyen materyallerden üretilen ve dayanıklı yapıya sahip standı uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanabilirsiniz.

7. Erzaklarınızı depolamak için: Woodywood Dolap Kiler

Woodywood Dolap Kiler, sebze ve meyveleri koymanız için ekstra alan oluşturur. Ahşap ürün, şık tasarımıyla mutfağınıza dekoratif bir görünüm kazandırır. Masif çam panelden elde edilen kiler, kaliteli yapısıyla uzun yıllar boyunca kullanım imkânı verir. Koruyucu mat vernik uygulanan ürün, aşınmaya ve çizilmeye karşı direnç gösterir. Kileri mutfak dışında koridor, balkon ya da ara holde kullanabilirsiniz. Ürün, geniş iç hacmi ve 3 adet gözüyle daha fazla sebze meyve için yer sunar. Fileli tasarımı sayesinde hava aldıran ürün, yiyeceklerin bozulmasını engeller. Yüksek ayakları sayesinde kilerin altını kolayca temizleyebilirsiniz.

8. Şıklığı evinize taşıyın: LENDA Odessa

Şık yemek takımları, dekoratif sofra ürünleri, estetik bardaklar... Farklı konseptlerde sofralar hazırlamanızı sağlayan birbirinden şık mutfak ürünlerini depolayacak alan bulamıyorsanız konsollardan yardım alabilirsiniz. Kullanışlı olduğu kadar dekoratif de görünen LENDA Odessa, geniş depolama alanıyla ihtiyacınız olan yeri sağlar. Hemen her mobilyaya kolayca uyum sağlayacak rengi, bulunduğu alana şık bir dokunuş katar. İster mutfakta ister yemek odası ya da salonda tercih edebileceğiniz üründe birbirinden zarif yemek takımlarınızı depolayabilir, şık ve kullanışlı ürünün keyfini uzun yıllar boyunca çıkarabilirsiniz.