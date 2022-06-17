Hem evlerde hem iş yerlerinde bulunması gereken en iyi temassız ateş ölçerler

Ateş ölçerler temel olarak 3'e ayrılır: dijital ateş ölçerler, temassız ateş ölçerler ve kulaktan ateş ölçerler. Özellikle temassız ateş ölçerler, küçük çocuklarda kullanım kolaylığı sağladığı için sıkça tercih edilir. "Alından temassız ateş ölçerler güvenilir mi?" sorusu, bazı tüketicilerin kafasını karıştırsa da son teknoloji sayesinde bu ürünlerde hata payı oranı: 0.1. Temassız ateş ölçer almaya karar verdikten sonra en önemli soru "En iyi temassız ateş ölçer hangisi?" düşüncesi gündeme gelir.

Temassız ateş ölçer nasıl kullanılır?

En iyi temassız ateş ölçer markaları konusuna geçmeden önce ürünü nerede ve ne sıklıkta kullanacağınıza karar vermeniz gerekir. Örneğin, bebeğiniz uyurken onun ateşini kontrol etmek için temassız bir cihaz tercih etmeniz, bebeğinizin uyku kalitesi için büyük önem taşır. Bu nedenle bebeğiniz için seçtiğiniz temassız ateş ölçer tavsiyelerine bakmadan duramazsınız.

Tercih edeceğiniz ürünün pille mi yoksa şarjla mı çalışacağına dikkat etmelisiniz. Ayrıca yapılan ölçümleri hafızaya alan bir ürün, hastalık durumlarında ateş takibini kolaylaştırır. Cihazın kolay temizlenebilir olması, pek çok insanın kullanması gereken durumlarda tercih edilir. Temassız ateş ölçer kullanımında ürünün, yüksek veya normal ateş seviyesini sesli ya da görsel şekilde bildirmesi dikkat etmenizi kolaylaştırır. Bu uyarılar da kullandığınız temassız ateş ölçeri tavsiye etmenizde önemli yer tutar.

"Temassız ateş ölçer nasıl kullanılır?" diye araştırdığınızda özellikle tek tuş ile ölçüm yapan cihazlar ön plana çıkar. "Temassız ateş ölçer nereden ölçülür?" sorusuna alın ortası ve koltuk altı şeklinde yanıt verilebilir. Temassız ateş ölçerler kullanım kolaylığı sağlayarak birçok kişi ve kurum tarafından tercih edilir. Bu ürünlerle ateş ölçmek için cihazı, 3 cm uzaklıkta tutarak alnın orta noktasına yerleştirin ve ölçme düğmesine basın. Pek çok ateş ölçer, birkaç saniye içinde ölçüm yapar ve size sonucu bildirir. En iyi temassız ateş ölçer, size en doğru sonucu veren cihaz olur böylece. "Temassız ateş ölçer en iyi marka hangisi?" diye merak ediyorsanız sizin için seçtiğimiz ürünlere birlikte bakalım.

1. Omron Gentle Temp 720

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Dış malzemesi plastikten üretilen Omron Gentle Temp 720; alın, yüzey ve oda sıcaklığı ölçümleri yapabilir. Vücut sıcaklığı ölçümü, normalin üzerine çıktığında cihaz uyarı verir. Yüksek ekran kalitesine sahip ürün, aydınlatma özelliği ile karanlıkta da kolaylıkla okunabilir. Çocuklarda kullanıma uygun olan ateş ölçer, 1 saniyede temassız şekilde ölçüm yapar. Yaptığı ölçümleri kaydeden ürün, 25 kayıtlık belleğe sahip olduğu için geriye dönük olarak ateşin seyrini takip edebilirsiniz. Üzerindeki tek düğme ile kullanım kolaylığı sağlar.

2. Braun Bot400 Temassız Alından Ateş Ölçer

Braun Bot400 Temassız Alından Ateş Ölçer, vücut ısısı ve yüzey sıcaklığını 2 saniyede santigrat biriminde ölçer. 34-43 derece aralığındaki sıcaklıkları ölçen ürünün LCD ekranı sayesinde ölçüm sonuçlarını rahatlıkla görebilirsiniz. Cihaz, 2 adet AAA pil ile çalışır. Kullanılmadığı zamanlarda açıldıktan 30 saniye sonra otomatik olarak kapanarak enerji tasarrufu sağlar. Yeni doğan bebeklerde kullanıma uygun ürün, bazı anne bebek platformlarındaki en iyi temassız ateş ölçer 2020 aramalarında 1. sırada bulunur. Siz de bu ürünü inceleyerek sepetinize ekleyebilirsiniz.

3. Beurer Alın ve Kulaktan Ölçer Termometre

Hem alından hem kulaktan ateş ölçme özelliği bulunan Beurer Alın ve Kulaktan Ölçer Termometre, ölçüm yaptıktan sonra sonucu sesli olarak bildirir. 38 derece üzerinde ölçülen sıcaklıkta uyarı verir. 10 adet ölçüm hafızası özelliği, kaydettiği verileri tarih ve saat şeklinde tutar. Ürün, vücut sıcaklık ölçümlerinin yanı sıra yüzey sıcaklık ölçümlerini de saniyeler içinde yapar. Santigrat ve Fahrenheit birimlerinde sonuç verir. Civasız dijital ölçüm yapan cihaz, kolayca dezenfekte edilebilir. Kulaktan ölçümlerde 35.5-42 derece, alından ölçüm yaptığında 34-43 derece aralığında çalışır.

4. Jumper Dijital Temassız Ateş Ölçer

Vücut ve nesnelerin sıcaklıklarını 1-3 cm uzaklıktan ölçen Jumper Dijital Temassız Ateş Ölçer, 2 farklı çalışma moduna sahip. "Temassız ateş ölçer ayarı nasıl yapılır?" sorusunu hemen yanıtlayalım: Cihazın üzerindeki düğmeler yardımıyla nesne veya vücut sıcaklığı ölçümünde gerekli olan ayarı rahatlıkla yapabilirsiniz. 1 saniyede hızlı ve doğru ölçen cihazın sessiz çalışma özelliğiyle uyuyan bebeğinizin ateşini sakince ölçebilirsiniz. Santigrat ve Fahrenheit olmak üzere iki farklı birimle ölçüm yapan ürün, yüksek ateş algıladığında uyarı verir. Cihazın renkli HD LCD ekranı, kullanım kolaylığı sağlar. 20 ölçüm hafızasına sahip ürünle geriye dönük ölçümlerinizi kolayca takip edebilirsiniz.

5. Tendia Dijital Kızılötesi Ateş Ölçer

Sadece vücut ateş ölçme işlemi için değil aynı zamanda banyo suyu veya süt sıcaklığı gibi nesnelerin sıcaklığını ölçerken kullanılan Tendia Dijital Kızılötesi Ateş Ölçer, 1 saniyede doğru ve güvenilir ölçüm yapar. Santigrat ve Fahrenheit ölçü birimlerini kullanan cihaz, iki ölçü birimini birbirine çevirebilir. Vücut ve nesne sıcaklığı ölçmek için iki ayrı modu bulunan ürün, yüksek ateş ölçtüğünde LCD ekranında kırmızı renkli ateş alarmı verir. Vücut ısısını ölçmek için cihazı, alna veya kulak memesi arkasına 1-2 cm uzaklıkta tutabilirsiniz.

6. Nimomed HNK-TB-01 Temassız Kızılötesi Ateş Ölçer

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Nimomed HNK-TB-01 Temassız Kızılötesi Ateş Ölçer'in üzerindeki kızılötesi sensör, vücudun yaydığı 5-14 μm dalga boyundaki ışımayı algılar. Böylelikle cihaz, vücut sıcaklığını 1 saniyede ölçer. Ürünün sıcaklık sensörünü alnın ortasına 3-5 cm uzaktan tutup ölçüm tuşuna basmanız yeterli olur. Kullanımdan 10 saniye sonra otomatik olarak kapanan cihaz, pil tasarrufu sağlar. 99 adet ölçüm kaydını hafızasında tutabilir. Yüksek ateş ölçümünde kolay okunabilen büyük LCD ekranında ses ve ışıkla uyarısı verir. Güvenli sonuç veren ürünü sepetinize eklemeye ne dersiniz?

7. Oypa Life Dijital Infrared Termometre

Yetişkin ve çocuklar için kullanıma uygun olan Oypa Life Dijital Infrared Termometre, 1-3 cm uzaktan 2 saniyede ölçüm yapar. Renkli LCD ekranında 3 farklı renk ile sıcaklığın yüksek veya normal olduğunu belirtir. Son 50 ölçümü kaydederek hastalık durumlarında ateş takibi yapmanıza imkân tanır. Santigrat ve Fahrenheit birimlerinde ölçüm yapan termometre ile vücut ve ortam sıcaklığının yanı sıra yüzey ve nesnelerin sıcaklıklarını ölçebilirsiniz. Ürünü kullandıktan 18 saniye sonra otomatik olarak kapanan cihaz, bu sayede pil tasarrufu sağlar. Ürünün düşük pil hatırlatma özelliğiyle aniden kapanma probleminin önüne geçebilirsiniz.

8. Life Net Medikal Temassız Ateş Ölçer

Hem vücut hem de nesne ölçümleri için kullanılan Life Net Medikal Temassız Ateş Ölçer, dayanıklı kızılötesi sensörleri sayesinde yüksek hassasiyetle ölçüm yapar. Çevre koşullarından etkilenmeden zor şartlarda bile doğru sonuç verir. 3-5 cm arası mesafeyi ayarlayıp ölçüm düğmeye bastıktan sonra 1 saniye içinde Santigrat ve Fahrenheit birimlerinde ölçüm yapar. Düşük ya da yüksek vücut sıcaklıklarını bildirmek için uyarı sistemleri bulunan ürün, 20 ölçümü hafızasında tutabilir. Ölçüm yaptıktan 10 saniye sonra otomatik olarak kapanan cihaz, enerji tasarrufu sağlar.

9. Xiaomi Mi Health Temassız Ateş Ölçer

Hem çocuklar hem yetişkinlerin kullanımına uygun olan Xiaomi Mi Health Temassız Ateş Ölçer, ultra hassas Alman Heiman sensörleri sayesinde diğer temassız ateş ölçerlere göre daha fazla doğruluk payına sahip. Saniyede yaklaşık 100 ölçüm yapan bu sensörler, en kesin sonuç için ölçümlerin ortalamasını alır ve bunu ekrana yansıtır. Alnınızın tam orta hizasında yaklaşık 3 cm mesafede ürün tutulduktan sonra 1 saniye içinde ölçüm yapıldıktan sonra titreşimli bildirim verir. Tüketiciler tarafından en iyi temassız ateş ölçer yorumlarına sahip cihaz, hem ev hem iş yeri kullanımları için iyi bir seçenek oluşturur.

10. Chicco Dijital Temassız Ateş Ölçer

Chicco Dijital Temassız Ateş Ölçer ile bebeğinizin ateşini 4-6 cm uzaklıktan kolaylıkla ölçebilirsiniz. Son 30 ölçümün kaydedilmesi sayesinde bebeğinizin ateşini takip edebilirsiniz. CHICCO BABY UNIVERSE telefon uygulamasını indirerek ateş takibini daha etkili şekilde yapabilirsiniz. Termometreyi nesne moduna alarak süt ve banyo suyu gibi nesnelerin ısısını kolayca kontrol edebilirsiniz. Ürünün gece modu alarak ikaz sesini kısabilir, titreşim uyarı sistemi ile bebeğiniz uyurken onu uyandırmadan rahatlıkla ölçüm yapabilirsiniz. Ölçüm bittiğinde bir süre sonra otomatik olarak kapanan cihazın geniş arka ışık göstergesi bulunur.