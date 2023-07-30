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'Hem hava sıcak hem de pazarlık sıkı' İkinci el oto pazarında 46 derece altında 'terleten' anlar

30.07.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da ikinci el oto pazarında 46 derece sıcakta vatandaşlar şemsiye ve şapka ile korunmaya çalışırken, yapılan pazarlıklar da terletti.

'Hem hava sıcak hem de pazarlık sıkı' İkinci el oto pazarında 46 derece altında 'terleten' anlar

Diyarbakır’da sıcak hava dalgası devam ediyor. Kentte termometreler 46 dereceyi gösterirken, ikinci el oto pazarına gelen bazı alıcı ve satıcılar şemsiye ve şapka ile sıcaklardan korunmaya çalıştı.

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Pazardaki hem sıcaklık hem de fiyatlar vatandaşı terletti.

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"YÜKSEK SICAKLIK, PAZARLIK DA OLUNCA DAHA DA TERLİYORUZ"

Pazara gelen Şaban Şen, yüksek sıcakta şemsiye ile gezdiğini söyledi. Araç bakıp almaya çalıştığını belirten Şen, “Düşündüğüm fiyatların üstünde fiyatlar var. Yüksek sıcaklık, pazarlık da olunca daha da terliyoruz. Gördüğünüz gibi şemsiye ile idare etmeye çalışıyoruz. Elimde de buz. Başka çare yok” dedi.

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"HEM HAVA SICAK HEM DE PAZARLIK SIKI"

Müşterilerden Yusuf Balcı ise araba almaya geldiğini ifade ederek, “Diyarbakır sıcağında durduğumuz yerde ter içinde kalıyoruz. Hem hava sıcak hem de pazarlık sıkı. Saat 06.30’dan beri buradayız. Hava gittikçe sıcak oluyor” şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır ikinci el araç

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