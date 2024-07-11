Hem Murat Kurum hem de Ali Yerlikaya ile konuştum diyerek anlattı! "Bunu engellemenin anlamı nedir?"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı'da İstanbul İtfaiyesi Yeni Araç Hizmete Alım Töreni'ne katıldı. Törende İstanbul İtfaiye Dairesi Başkanı Remzi Albayrak ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de yer aldı. İmamoğlu, programdaki konuşmasında itfaiyeye dair personel ihtiyacına vurgu yaptı, filoya katılan 134 yeni aracı tanıttı. İstanbul için depremle mücadale noktasında İstanbul İtfaiyesinin öneminin altını çizen İmamoğlu, personel alımı noktasında gereken izinlerin İstanbul Valisi ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sınırlı sayıda verildiğini ifade etti.

İMAMOĞLU'NDAN KURUM'A 'HAYIRLI OLSUN'

İmamoğlu, konuşmasının bir bölümünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, yeni dönemine yönelik hayırlı olsun dileği iletti. İstanbul İtfaiyesi'nde hizmete alınan yeni araçlarla kuruma ait araç sayısının 970'e ulaştığı ve filo araç yaşı ortalamasının 16'dan 12'ye düşürüldüğü aktarıldı. İmamoğlu, konuşması sonrasında beraberindekilerle, geçiş yapan itfaiye araçlarını selamladıktan sonra alandan ayrıldı.

"2300 KİŞİLİK PERSONEL ALIM SÜRECİ ENGELLENMEKTEDİR"

İmamoğlu, "İstanbul'un özellikle depremle mücadelede ve afet anına hazırlıkla ilgili sorumluluklarından ötürü personel alımına en çok ihtiyaç duyulan, ilgili alan ve en kritik alan İstanbul İtfaiyesi'dir. Biz uzun zamandır bu konuda takipte olduğumuzu ve bu takibi yaparken de şahitliği vardır, buradan kulaklarını çınlatalım. İstanbul Valimiz iken böyle bir ihtiyacın ihmal edilmemesi gerektiğini şimdiki İçişleri Bakanı Sayın Yerlikaya'yla birlikte konuşarak böyle bir alımın İstanbul için elzem olduğunun altını çizerek karar vermiş ve akabinde İstanbul İtfaiyesi'ne eleman alımını, personel alımını başlatmaya dönük izin istemiştik. Çok sınırlı sayıda bir izin gelmiştir. Tam 2 bin 300 kişilik personel alımı süreci yıllardır diyebileceğim seviyede ne yazık ki engellenmektedir" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU'NDAN KURUM'A HAYIRLI OLSUN MESAJI"

İmamoğlu, "Tam anlamıyla afet anında müdahaleye acil durumlardaki müdahaleye koşan itfaiyeci dostlarımızın eleman alımı sürecinin başladığı an itibariyle o müdahaleye koşacak sürecin tamamlanması neredeyse iki-iki buçuk yıl sürüyor. Yani bu kuruma insan yetiştirmek öyle kolay bir iş değil. Dolayısıyla yıllardır ve aylardır bu dosyanın, Şehircilik Bakanlığı'nda, 2 bin 300 kişinin bizim kurumumuza katılmasının engellenmesinin altında yatan anlamsız, mesnetsiz, komik, trajik durumun sebebi nedir? Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü dahil, ben dahi bunu telefonla söyledim. Bir önceki bakana, ondan önceki bakana şimdi de yeni dönemi hayırlı olsun. Sayın Kurum'a, bunu defalarca ilettim. Anlamı nedir? Yani devletimizin bir kurumuna 2 bin üç yüz kişilik itfaiye eri katılımını engellemenin anlamı nedir?" şeklinde konuştu.

"2300 İTFAİYE ERİNİN ALINAMASI MESELESİNİ ŞİKAYET EDİYORUM"

İmamoğlu, "Milletimize 16 milyon insanımıza hatta her yöresinde afet olduğunda oraya koştuğunu bildikleri için 86 milyon yurttaşımıza bu 2 bin 300 kişilik itfaiye erinin alınmaması meselesini şikayet ediyorum. Buradan şikayet ediyorum, bunun altına imza atmayan kim var ise" İfadelerini kullandı.

"İTFAİYE GRUBUNUN BİR MESLEK GRUBU HALİNE GELMESİNİ UYARI OLARAK İLETİYORUM"

İmamoğlu, "Başta söyledim, itfaiye erleri, itfaiye çalışanları, itfaiye grubunun bir meslek grubu haline gelmesi konusundaki uyarılarımızın yazılarımızın da dikkate alınarak bu mesleği yapanların haklarının teslim edilmesini de yine buradan uyarı olarak iletiyorum" dedi.

"800 MİLYON LİRA MALİYETLE ALDIĞIMIZ 134 ARAÇLA EKİBİMİZİN 970 ARACA ULAŞTIĞINI BELİRTMEK İSTERİM"

Filo ve yeni araçlar ile ilgili bilgi veren İmamoğlu, "İnsan kadar aynı zamanda filoya da ihtiyaç var. Bu anlamda, İstanbul İtfaiye'mizin envanterine yeni eklediğimiz araçların hizmete alım töreninde bir aradayız. İstanbul 134 yeni araç kazandırmış olduk. Aldığımız araçlar arasında itfaiye ilk müdahale araçları, ambulans, su ikmal araçları, merdiven araçları itfaiye hizmet araçları yer alıyor. 800 milyon liraya varan maliyetle aldığımız bu 134 araçla birlikte ekibimizin 970 araca ulaştığını, teşkilatımızın araç sayısını da yüzde 16 oranında katkı sağladığımızı belirtmek isterim. Böylece araç filomuzun yaş ortalaması da 16'dan 12'ye düşmüştür" diye konuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

