Hem podcast ve kayıt hem canlı yayınlar için en iyi mikrofon çeşitleri

Günümüzde akıllı telefonlar ve mobil uygulamalar sayesinde yayın yapmak oldukça kolaylaştı. Ancak bazı hayati ekipmanlar olmadan yapılan yayınlarda istenilen kaliteye ulaşmak zor olabiliyor. Bu önemli ekipmanların başında ise mikrofonlar yer alıyor. Bu nedenle "Mikrofon nedir? sorusu önem taşıyor. Kısaca açıklamak gerekirse mikrofon, ses titreşimlerini elektrik yüküne çeviren ve kaydedilmeye hazır hale getiren cihazlar diyebiliriz. Başarılı bir kayıt elde etmenize yardım edecek en iyi mikrofon markalarını sizler için araştırdık. Gelin, birlikte inceleyelim.

1. Canlı kayıtlar için Samson Q2U

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Canlı ses ve müzik kaydı için ideal olan Samson Q2U, en iyi podcast mikrofonu modellerinden biri. USB çıkışı sayesinde herhangi bir bilgisayara kolayca bağlayabileceğiniz ürün, XLR çıkışına da sahip. Bu sayede birçok mikser/PA sistemine de kolayca bağlayabilirsiniz. Hem dijital hem analog ses yakalama rahatlığı sağlayan ürünü evde veya stüdyoda kullanabilirsiniz. Ayrıca mobil kayıt ve sahne performansı kayıtları için de rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Kolay kuruluma sahip mikrofon ile istediğiniz kalitede kayıtlara ulaşabilirsiniz.

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2. Boya BY-M1 ile yüksek ses kalitesi

En iyi yaka mikrofonu modellerinden biri olan Boya BY-M1, yüksek kalitedeki mikrofon kapsülü sayesinde berrak bir ses sağlıyor. Düşük dip gürültüsü ve minimum çevre sesi sunan ürünü video kamera, ses kayıt cihazı, akıllı telefon, fotoğraf makinesi ve bilgisayar gibi 3.5 mm ses girişine sahip olan pek çok cihazda kullanabilirsiniz. 6 metre kablo uzunluğu olan ürün, rahat kullanım sunuyor. Ayrıca 65Hz-18KHz frekans aralığına sahip.

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3. Kaliteli ses için Hlypro HPR-M1

Kaliteli mikrofon önerisi listemizin bir diğer üyesi de Hlypro HPR-M1 Lavalier Yaka Mikrofonu. 6 metre kablo uzunluğuna sahip mikrofonu DSLR fotoğraf makineleri, bilgisayar, laptop, video kameralar, akıllı telefonlar ve tablet gibi standart 3.5 mm stereo girişi olan pek çok cihazda rahatça kullanabilirsiniz. Akıllı telefonunuzda kullanmak için önce mikrofonu "off" konumuna getirmeniz ve ardından kamera ile ses kayıt programını açmanız gerekiyor.

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4. Kompakt tasarımıyla Saramonic

En iyi mikrofon önerileri arasında yer alan Saramonic Blink 500 B2, ultra küçük iki alıcı ve vericiye sahip. DSLR fotoğraf makinesi, aynasız fotoğraf makinesi, video kamera, mobil telefon, tablet ve bilgisayar gibi 3.5 mm jak girişine sahip olan tüm profesyonel cihazlarda kullanabilirsiniz. 8 saat pil ömrü olan ürünü, uzun çekimleriniz için rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Üstelik ürün, 1 saat gibi kısa bir şarj süresinde bile yaklaşık 5 saatlik kullanım imkanı sağlıyor. Kolay kurulan mikrofon, alıcı ve vericilerle birkaç saniye içinde eşleşerek size hız kazandırıyor.

80 metre çalışma alanı sunan Saramonic Blink 500 B2'yi satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

5. En iyi podcast yayını için Tascam

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Sizin için seçtiğimiz en iyi mikrofonlardan biri de Tascam TM-70 Dinamik Yayın ve Podcast Mikrofonu. Süper kardioid kutup paterni sayesinde ortam gürültüsünü en aza indiren mikrofon, ses kaynaklarını tek tek vurguluyor. Ses ve yayın akışına özel tasarlanan ürün, dinamik bir yapıya sahip. Mikrofon, insan sesi özellikleri doğrultusunda tasarlandığı için her ayrıntıyı yakalıyor ve daha kaliteli bir ses elde etmenize yardım ediyor. Ürün, çalışmak için pil veya başka bir güç kaynağına ihtiyaç duymuyor.

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6. Çift kanallı Rode Wireless Go II

1 alıcı ve 2 vericiden oluşan çift kanallı Rode Wireless Go II, ultra kompakt bir tasarıma sahip. Mobil cihazlar, kamera ve bilgisayarlara uyumlu olan mikrofon; 200 metre genişletilmiş menzilde çalışmanızı sağlıyor. Aynı anda iki farklı ses kaynağını kaydetmenize yardım eden çift kanallı kablosuz mikrofon sistemine sahip olan ürün, kristal netliğinde ses elde ediyor. Yoğun gürültülü ortamlarda bile oldukça kararlı çalışabilen mikrofon, 24 saatin üzerinde yerleşik kayıt sistemine de sahip. Şarj edilebilen lityum pilleri, 7 saate kadar kayıt elde etmenize olanak tanıyor.

Youtube ve podcast gibi yayınlar için rahatlıkla tercih edebileceğiniz Rode Wireless Go II'yi buradan satın alabilirsiniz.

7. Pratik kullanımıyla Sudatack

Sudatack USB Mikrofon, USB 2.0 veri kablosu sayesinde sürücüye ihtiyaç duymadan otomatik olarak bilgisayar ve Mac üzerinde çalışabiliyor. Arka plandaki istenmeyen sesleri etkili şekilde azaltan ürün, yüksek ses netliği sağlıyor. 14 mm çapındaki dahili kondansatör membrana sahip mikrofonun montaj halkasının boyutu ise 8/5 inç dişli. Mikrofon tutucuya kolayca yerleşen ürün ile gerçek zamanlı yayın, podcast ve çevrim içi sohbet gibi aktiviteleri kolayca yapabilirsiniz.

Yeni başlayanlar için ideal olan Sudatack USB Mikrofon'u incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Kristal netliğinde ses için Marantz

Kristal netliğinde kayıt sağlayan Marantz Professional MPM, masaüstü ya da standa monte edilebilen bir kondansatör mikrofon. Ortam gürültüsünü azaltan ürünü; oyun, stüdyo kaydı, bilgisayar kaydı, podcast kaydı ve akış için rahatlıkla tercih edebilirsiniz. 20-20.000 Hz olan geniş aralıklı frekans tepkisi ile tüm duyulabilir spektrumu yakalayan mikrofon; Youtube videoları, seslendirme ve şarkı söyleme gibi çalışmalar için berrak bir ses elde etmenizi sağlıyor. Yüksek hassasiyet özelliği olan ürün, her ayrıntıyı duymanıza yardım ediyor.

Üstün ses performansına sahip olan Marantz Professional MPM ile ilgili daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Profesyonel deneyim için Rode

Gerçekçi seslerle farklı bir deneyim sunan Rode Siyah Nt USB Mikrofon; enstrüman kayıtları, şarkı performansları, müzik performansları ve konuşmaları hem canlı olarak kaydetmenizi hem de yayınlamanızı sağlıyor. Mac iOS ve Windows tabanlı bilgisayarlardaki neredeyse tüm uygulamalara uyumlu olan mikrofon, üzerinde ses mikseri barındırıyor. Ürünü dilerseniz masa üzerinde tripod ile uygun bir mesafede kullanabilirsiniz. Dilerseniz ek aksesuar kullanarak istediğiniz mesafeyi rahatça ayarlayabilirsiniz. 20-20000 Hz frekans tepkisine sahip olan ürün, net ve kaliteli sesler elde etmenize yardım ediyor.

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10. Yeni nesil mikrofon: FIFINE



Youtube için en iyi mikrofonlardan biri olan FIFINE USB Mikrofon, tak çalıştır olduğu için son derece pratik. Hem Mac hem de diğer bilgisayarlara USB bağlantısı ile kolayca bağlanan ürünü, podcast ve Youtube kayıtlarınız için rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Sağlam metal ayaklara sahip olan mikrofon, pratik bir kullanım deneyimi sunuyor. Ürünü canlı çekimlerin yanı sıra chat uygulamalarında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Arka plan seslerini minimuma indiren mikrofon, net ve pürüzsüz bir ses elde etmenizi sağlıyor.

Kolay kullanım ve kuruluma sahip olan FIFINE USB Mikrofon'u detaylı olarak incelemek ve sipariş oluşturmak için sizi böyle alalım.

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