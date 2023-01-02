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Hemen doktora gitmenizi söyleyen en önemli işaret! Diyabeti tespit etmek kolay

02.01.2023 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyabet hastalığı olan birçok kişi bu hasta olduğunun farkında değil. Bu riskli hastalık oldukça tehdit edici olabiliyor. Tedavi edilmeyen şeker hastalığı organ kaybına ve körlüğe yol açabiliyor. Uzmanlar diyabeti erken teşhis etmenin bu hastalık için ne kadar önemli olduğunu her fırsatta belirtiyor. İşte diyabetin görmezden gelmemeniz gereken en önemli belirtileri...

Hemen doktora gitmenizi söyleyen en önemli işaret! Diyabeti tespit etmek kolay

Hiperglisemi olarak da bilinen diyabet toplumda en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Tüm yaşam kalitesini değiştiren diyabetin etkilerinden korunmak beslenme alışkanlıklarını değiştirmek gerekiyor. Ancak diyabet hastası olduğunu bilmemek büyük tehlikelere neden olabiliyor. Bu nedenle vücutta görülen ufak değişimlere karşı bilinçli olmak gerekiyor.

DİYABETİN EN BELİRGİN İŞARETLERİ

Diyabetseniz muhtemelen yaşayacağınız iki ana işaret vardır ve tuvalete gittiğinizde bunlara dikkat etmeniz önemlidir.

ÇOK İŞEMEK

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Doktorlar, tuvalete çok gitmenin şeker hastalarında yüksek kan şekerinin bir işareti olduğunu belirtiyor. Kan şekeri seviyeleriniz çok yüksekse, bu, sıvıları hücrelerinizden zorlar. Bu da böbreklere iletilen sıvı miktarını artırır, bu da daha fazla idrara çıkma isteği uyandırır. Kendinizi gecenin bir yarısı işemek için kalkarken bulursanız, bunun nedeni böbreklerinizin ayak uyduramaması ve idrardan kurtulma ihtiyacı duymasıdır. Aynı zamanda diyabet belirtisidir.

ENFEKSİYONLAR

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Pamukçuk ve mesane enfeksiyonları gibi idrar yolu enfeksiyonları, kan şekeri yüksek kişilerde sık görülür. Yine de bir enfeksiyonunuz olup olmadığını her zaman bilemeyebilirsiniz ve varsa tespit etmenin önemli yolları vardır. İşerken yanma hissi yaşıyorsanız ve idrarınız bulanıksa, enfeksiyon kapmış olabilirsiniz. Çişinizdeki kan da bunun önemli bir işaretidir ve bunu yaşarsanız daima doktorunuzla konuşmalısınız.

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