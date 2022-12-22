Hemşire tüm ebeveynleri uyardı! Bebek bantları büyük risk oluşturuyor: Sonucu ölümcül olabilir

Anneler bebeklerinin giyimine oldukça önem veriyorlar. Özellikle kız çocuklarını süslemek birçok anneyi mutlu eden anlar arasında yer alıyor. Ancak sevimli olduğunu düşünerek kullanılan bebek bantları bebeğin sağlığını riske atabiliyor. Pediatri hemşiresi Sarah, ölüme yakın bir olaya tanık olduktan sonra ebeveynleri bebeğe saç bandı takmaktan kaçınmaya çağırdı.

Bir Instagram gönderisinde "Kısa bir süre önce süpermarkette alışveriş yaparken bir annenin küçük bebeğiyle alışveriş yaptığını gördüm. Tek görebildiğim bebeğin bacakları ve vücuduydu, çocuk arabasının başlığı yüzünü kapatıyordu.⁠" dedi. Ancak ikinci bakışta bebeğin bacaklarını öfkeyle hareket ettirdiğini görerek bunun biraz tuhaf olduğunu düşündü. Sarah bebeğin yüzüne bakmak için biraz eğildikten sonra hayatının şokunu yaşadığını paylaştı.

Sarah, bebek arabasının kapüşonunu geriye doğru çevirerek bebeğin kafa bandının burnunun ve ağzının üzerinden aşağı kaydığını ve bebeğin yüzünü koyu mor bir renge dönüştüğünü ortaya çıkardı. Anında müdahale ederek bebeği kaldırıp yüzündeki bantı çıkardıklarını paylaştı. Bebek ve annesi bir süre ağladıktan sonra sakinleşti.

UYANIKKEN SORUN OLMAYACAĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜ

Anne, bebeğinin kafa bandı takılıyken uyumasına izin vermemesi gerektiğini bildiğini, ancak uyanıkken kafa bandı takmanın herhangi bir tehlike yaratacağını bilmediğini açıklarken ağladı.⁠⁠⁠ Sarah, ebeveynleri mümkünse bebeklerine saç bandı takmaktan kaçınmaya çağırıyor.

GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNDE DEĞİLSE SAÇ BANDI TAKMAYIN

"Sadece kafa hareketi veya ovuşturma, bir kafa bandını yüzün üzerinden aşağı doğru hareket ettirebilir" diye açıkladı. "Fotoğraf çekilirken veya birisi tarafından tutulurken gayet iyiler, ancak lütfen yakın, uyanık ve doğrudan aktif gözetim altında değillerse ve tabii ki uyurken bir bebeğe saç bandı takmayın."

