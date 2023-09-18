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Henüz 17 yaşındaydı! Sosyal medya kavgası kanlı bitti: Paylaşımı silmeyince...

18.09.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te Suriye uyruklu iki gencin sosyal medya kavgası kanlı bitti. İbrahim A.(17) sosyal medyadaki paylaşım nedeniyle tartıştığı arkadaşı Muhammed Şeyh Ahmed’i (17) bıçaklayarak öldürdü. İbrahim A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşte detaylar...

Henüz 17 yaşındaydı! Sosyal medya kavgası kanlı bitti: Paylaşımı silmeyince...

Dehşete düşüren olay, dün gece saatlerinde Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Şeyh Ahmed, sosyal medya hesabı üzerinden arkadaşı İbrahim A., ile ilgili bir paylaşım yaptı. İbrahim A.’nın paylaşımın kaldırılmasını istemesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından bir araya gelen İbrahim A. ve Muhammed Şeyh Ahmed arasında kavga çıktı. Kavga sırasında İbrahim A., üzerindeki bıçakla Ahmed'i yaraladı.

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KURTARILAMADI

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri kanlar içerisinde yerde yatan Ahmed'i özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Ahmed, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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GÖZALTINA ALINDI

İnşaat işçiliği yapan Ahmed'in cansız bedeni otopsi için adli tıpa kaldırıldı. İşlemlerin ardından cenaze defnedilmek üzere aileye teslim edildi. Öte yandan İbrahim A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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