HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Henüz 40 gün önce anne olmuştu! Evde bir anda fenalaştı... 35 yaşındaki öğretmen kurtarılamadı

Henüz 40 gün önce anne olmuştu! Evde bir anda fenalaştı... 35 yaşındaki öğretmen kurtarılamadı

21.09.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Dr. Fevzi-Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olan ve 40 gün önce bir bebek dünyaya getiren 35 yaşındaki Tuba Günaydınoğlu hayatını kaybetti. Günaydınoğlu'nun acı haberini alan eşi ve sevenleri yasa boğuldu.

Henüz 40 gün önce anne olmuştu! Evde bir anda fenalaştı... 35 yaşındaki öğretmen kurtarılamadı

Kısa bir süre önce Mardin Adliyesi'nden görev yapan İsmail Günaydınoğlu Aydın Adliye'sine, Mardin'in Artuklu ilçesindeki Noter Cevdet Altun Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Tuba Günaydınoğlu da Aydın'ın Efeler ilçesindeki Dr. Fevzi-Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu'na atandı.

40 GÜN ÖNCE ANNE OLDU

40 gün önce bir bebek dünyaya getirdiği öğrenilen Tuba Günaydınoğlu fenalaştı. Eşi İsmail Günaydınoğlu tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Günaydınoğlu'na ilk müdahaleyi yapılarak Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Günaydınoğlu doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Günaydınoğlu'nun acı haberini alan eşi ve sevenleri yasa boğuldu. Tuba öğretmenin cenazesinin Elazığ'ın Sün Köyü Mehdi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Günaydınoğlu'nun vefatı nedeniyle yayımlanan taziye mesajında, "Efeler ilçesi Dr. Fevzi-Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmenimiz Tuba Günaydınoğlu'nun vefat haberini öğrenmiş bulunmaktayız. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, kederli yakınları ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Mynet'i Whatsapp kanalından takip edin!

İlginizi Çekebilir

3 kişi ölmüştü, görüntüler ortaya çıktı...

3 kişi ölmüştü, görüntüler ortaya çıktı...

Yok böyle bir artış: 8 bin TL'den 100 bin TL'ye çıkarmak istedi! Hayatı kabusa dönüştü

Yok böyle bir artış: 8 bin TL'den 100 bin TL'ye çıkarmak istedi! Hayatı kabusa dönüştü

 Kopenhag kalecisi Grabara'dan skandal paylaşım!

Kopenhag kalecisi Grabara'dan skandal paylaşım!

 Mahallede büyük panik! İkna çabaları sonuçsuz kaldı

Mahallede büyük panik! İkna çabaları sonuçsuz kaldı

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Azerbaycan ile Karabağ arasında kritik görüşmeAzerbaycan ile Karabağ arasında kritik görüşme
Zeytinburnu'nda 5 katlı binadaki atölyede yangınZeytinburnu'nda 5 katlı binadaki atölyede yangın
Çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü!Çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü!
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Aydın ölüm

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Domuz eti yemeden önce besmele çekti! Cezası ağır oldu

Domuz eti yemeden önce besmele çekti! Cezası ağır oldu

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Üzerlerine yıldırım böyle düştü

Üzerlerine yıldırım böyle düştü

Skandal görüntülere inceleme! Ağaca bağlanarak aç ve susuz bırakıldılar

Skandal görüntülere inceleme! Ağaca bağlanarak aç ve susuz bırakıldılar

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.