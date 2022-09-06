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  4. Hepsi midesindeydi: Tam 100 adet! Hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Hepsi midesindeydi: Tam 100 adet! Hastaneye götürülünce ortaya çıktı

06.09.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Havalimanı’nda şoke eden bir olay yaşandı. Havalimanına gelen Fas uyruklu H.L., şüpheli tavırlar sergileyince hastaneye götürüldü. Çekilen röntgen filminde midesinde 100 kapsül içinde 1100 gram esrar olduğu tespit edildi. H.L gözaltına alınırken hakkında uyuşturucu ticareti suçundan işlem yapıldı.

Hepsi midesindeydi: Tam 100 adet! Hastaneye götürülünce ortaya çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliği tarafından il genelinde uyuşturucu ile mücadele, ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ele geçirildi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLÜNCE MİDESİNDE BULUNDU

Antalya Havalimanı'na gelen Fas uyruklu H.L., şüpheli tavırlar sergiledi. Hastaneye götürülen ve röntgen filmi çekilen şüphelinin midesinde, 100 kapsül halinde daralı 1100 gram macun esrar tespit edildi.

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GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan H.L. hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından işlem yapıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Fas uyuşturucu antalya havalimanı
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