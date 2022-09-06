Hepsi midesindeydi: Tam 100 adet! Hastaneye götürülünce ortaya çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliği tarafından il genelinde uyuşturucu ile mücadele, ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ele geçirildi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLÜNCE MİDESİNDE BULUNDU

Antalya Havalimanı'na gelen Fas uyruklu H.L., şüpheli tavırlar sergiledi. Hastaneye götürülen ve röntgen filmi çekilen şüphelinin midesinde, 100 kapsül halinde daralı 1100 gram macun esrar tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan H.L. hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından işlem yapıldı. (DHA)

