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  4. Hepsi vücudundan çıktı! Sayı 4 binden fazla: Sanki taş ocağı gibi

Hepsi vücudundan çıktı! Sayı 4 binden fazla: Sanki taş ocağı gibi

15.12.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da yaşayan 66 yaşındaki İmdat Kartal'ın safra kesesinden tam 4 bin 536 taş çıkarıldı. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ve sağlığına kavuşan İmdat Kartal "Gerçekten çok şaşırdım, sanki taş ocağı gibi" dedi. Dr. Osman Yurttaş ise nadir görülen bir durumla karşılaştıklarını dile getirdi.

Hepsi vücudundan çıktı! Sayı 4 binden fazla: Sanki taş ocağı gibi

İlginç olay, Manisa Salihli'de yaşandı. 66 yaşındaki İmdat Kartal, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Safra kesesinde taş oğlu belirlenen Kartal'dan 4 bin 536 taş çıkarıldı. Sağlığına kavuşan Kartal "Gerçekten çok şaşırdım, sanki taş ocağı gibi" derken Dr. Osman Yurttaş ise nadir görülen bir durumla karşılaştıklarını dile getirdi.

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4 BİN 536 ADET TAŞ ÇIKARILDI

İlçe sakinlerinden 66 yaşındaki İmdat Kartal, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Osman Yurttaş'ın yaptığı kontrolde, Kartal'ın safra kesesinde taş olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan Kartal'ın safra kesesinden 4 bin 536 taş çıkarıldı.

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"SANKİ TAŞ OCAĞI GİBİ"

İmdat Kartal, gazetecilere yaptığı açıklamada, ameliyat sonrası sancılarından kurtulduğunu belirterek, "Gerçekten çok şaşırdım, sanki taş ocağı gibi. Yeniden sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum." dedi.

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"NADİR GÖRÜLEN BİR DURUM"

Dr. Osman Yurttaş ise nadir görülen bir durumla karşılaştıklarını dile getirdi. Taşların susam ile mısır tanesi büyüklüğü arasında değişen boyutlarda olduğunu kaydeden Yurttaş, "Tam 4 bin 536 taş çıkartıldı. Bu kadar çok sayıda taş nadiren olur. Genelde 1 veya 2 taş bile safra kesesi kanalına düşer. Ancak hastamız oldukça şanslı, hiçbir taş kanala düşmemiş." diye konuştu.

Kaynak: AA

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