Her 10 kadından birinde görülüyor! Bu belirtilere dikkat: Polikistik Over Sendromu nedir, nasıl anlaşılır?

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Işık Kaban, her on kadından birinde görülebilen Polikistik Over Sendromu’nun (PCOS), düzensiz adet, tüylenme artışı gibi belirtilerle kendini gösterdiğini belirtti. Kaban, tedavide ilk adımın fazla kilolardan kurtulmak olduğunu vurgulayarak, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin yumurtlama fonksiyonlarını düzenleyebileceğini söyledi.

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Işık Kaban, polikistik over sendromu hakkında bilgiler verdi.

Diyet ve egzersizle beraber ideal kilonun sağlanması yumurtlama fonksiyonlarının düzenlenmesini sağlayabilir diyen Doç. Dr. Kaban, “Yaşam tarzındaki değişiklik veya ilaç tedavilerine rağmen gebelik sağlanamayan hastalarda tüp bebek tedavisine ihtiyaç duyulabilir” ifadelerini kullandı.

"ADET DÜZENSİZLİĞİ, SİVİLCE VE TÜYLENME BELİRTİLERİ DİKKATE ALINMALI"

Polikistik over sendromu üreme çağında olan kadınlarda yaygın olarak görülen bir yumurtlama problemidir. Bu sendromu olan hastalarda düzensiz adet görme veya hiç adet görememe, kilo alma, aşırı tüylenme, sivilcelenme en sık karşılaşılan şikayetler arasında olduğunu belirten Doç. Dr. Kaban şunları söyledi: “Polikistik over sendromunun en önemli belirtilerinden biri de kanda insülin direnci ve bununla birlikte görülen artmış açlık kan insülin seviyesidir. Bu durum erkeklik hormonlarında yüksekliğe sebep olur. Yüksek seviyedeki erkeklik hormonları beyinde yumurtalıkların görevini kontrol eden merkezin durumunu bozarak yumurtlamama, adet görememe ve kısırlık gibi sorunlara sebep olmaktadır. Doğru tanı için özellikle adet döneminde kan tahlilleri ile yapılacak hormon değerlendirmesi çok önemlidir. Yine bu konuda uzman doktorlar tarafından rahim ve yumurtalıkların ultrason ile incelenmesi gerekmektedir. Kan şeker düzeyi, kolesterol düzeyi ve erkeklik hormon düzeyini değerlendirmek için yapılacak ekstra kan tetkikleri de mutlaka dikkate alınmalıdır.”

"TÜP BEBEK TEDAVİLERİNDE BAŞARI ORANLARI YÜKSEKTİR"

Polikistik over sendromu olan hastaların doğurganlık şanslarının artması için diyet ve egzersiz odaklı bir yaşam tarzına geçmeleri gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Kaban; “Öncelikle fazla kiloları vermek hedeflenmelidir. Daha aktif bir hayata geçmek, her gün düzenli egzersiz yapmak önemlidir. İnsülini dengede tutmak için tahıllar, kuru baklagiller, posalı sebze ve meyveler tüketilmelidir. Gazlı içecekler, beyaz unla yapılmış yiyecekler ve karbonhidrattan uzaklaşmak gerekmektedir. Polikistik over tedavisinde bitkisel çözümler maalesef kalıcı bir çözüm sunmamaktadır. Düzenli adet görebilmek, sivilcelerin azaltılması ve tüylenmenin önüne geçmek için doğum kontrol hapları kullanılabilir; fakat çocuk sahibi olmak isteyen hastalarda tüp bebek tedavisi oldukça yüksek başarı şansı vermektedir” dedi.

"İLERİ YAŞLARINDA FARKLI SAĞLIK PROBLEMLERİ ORTAYA ÇIKABİLİR"

Doç. Dr. Işık Kaban son olarak şunları söyledi: “Bu problemi yaşayan kadınların yumurtalıklarında çok sayıda kist oluşmaktadır ancak bu kistler hormonal bir dengesizlikten kaynaklandığı için kansere dönüşme ihtimali yoktur. Dikkat edilmesi gereken konu şudur; hormon dengesizlikleri uzun yıllar tedavi edilmediği takdirde risk yaratabilmektedir. Özellikle rahim içerisindeki değişiklikler ileri yaşlarda tehlikeli olabilmektedir. Gençken sivilcelerini, kilo artışını, adet düzensizliklerini ya da çocuk sahibi olamamayı önemsemeyen ve tedavi görmeyen kadınların ileri yaşlarında farklı sağlık problemleri ortaya çıkabilir. Bu nedenle kadınların her yıl düzenli olarak jinekolojik muayenelerini yaptırmaları gerekmektedir.”

