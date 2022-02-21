Her derde deva keçiboynuzunun bilinmeyen faydaları...

Keçiboynuzu doğal ve sağlıklı besinler tüketenler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Keçiboynuzu A, B, D, E ve K vitaminlerini içeren zengin bir kaynaktır. Ayrıca kalsiyum, fosfor, magnezyum, çinko ve potasyum gibi mineraller yönünden de oldukça zengindir. Keçiboynuzu özellikle kış aylarında bağışıklığı güçlendirmek ve korumak adına mutlaka yenilmelidir. Genellikle Akdeniz ikliminin yaygın olduğu yerlerde yetişen keçiboynuzu en çok İspanya, İtalya, Fas ve Türkiye’de yetişir. Keçiboynuzu farklı şekillerde tüketilmektedir. Dikkat edilmesi gereken nokta günde en fazla iki veya üç adet yenilmesidir. Fazla alınan keçiboynuzu vücutta yan etkilere neden olabilmektedir.

KEÇİBOYNUZU FAYDALARI

CİNSEL SAĞLIK İÇİN BİREBİR

Enerji deposu olan keçiboynuzunun halk tarafından en bilinen faydası cinsel sağlık üzerinedir. Bu besinin cinsel gücü artırdığı düşünülmektedir. Ayrıca erkeklerin sperm miktarını artırdığı gözlemlenmiştir. Özellikle kısır erkekler üzerinde tedavi amaçla kullanılması için daha fazla araştırma yapılması önerilmektedir. Antioksidan içeriği zengin bitkiler, serbest radikallere karşı etkindir. Oksidatif stres, kısır erkeklerde olumsuzluğa yol açmaktadır. Keçiboynuzu, antioksidan içeriği zengin besinlerden biridir. Bu sebeple iltihaplanma ve oksidatif strese iyi gelmektedir.

KİLO VERİMİNİ DESTEKLER

Keçiboynuzunun zengin lif içeriği sindirim sistemini korurken kilo verimini destekleyen bir diyette tüketilebilecek bir besindir. İçeriğinde bulunan flavonoidlerin oksidatif strese iyi geldiği çalışmalarda belirtilmiştir. Doğal bir antibiyotik görevi içeren keçiboynuzu önemli hastalıklardan korunmada etkili bir besindir. Keçiboynuzunun kalp ve damar sağlığına iyi geldiği ve damar tıkanıklığını önlediği düşünülmektedir. Yapılan çalışmada keçiboynuzu gibi polifenoller açısından zengin olan lif tüketmek insan vücudundaki lipid düzeylerinde yararlı bir etki gösterdiği belirtilmiştir.

HASTALIKLARA KARŞI KORUR

Bağışıklık sisteminin güçlü olması vücudumuzun hastalıklara karşı etkili ve oldukça önemlidir. Keçiboynuzunun içindeki zengin içerikler bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Hem tadı hem de sağlığa olan faydasıyla kullanılan keçiboynuzu, özellikle de kış hastalıklarının yardımcısı olarak bilinmektedir. Kış aylarında soğuk algınlığı ve bronşit gibi hastalıklara iyi geldiği düşünülmektedir. Güçlü bir antioksidan özelliğe sahip olan keçiboynuzu hastalıklara karşı korumada yardımcı olmaktadır. Vücuttaki serbest radikallere karşı etkin ve enfeksiyonlara koruyucu kalkan görevi görmektedir.

SİNDİRİM SİSTEMİNİN İYİ ÇALIŞMASINI SAĞLAR

Keçiboynuzunun bir diğer önemi ise sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkileridir. Sindirim sisteminin görevini düzenli bir şekilde gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Sağlıklı beslenmenin bir parçası olan bu besin ishal tedavisinde kullanılmaktadır. Keçiboynuzu içeriğindeki çözünmez posa, polifenoller ve taninler bulunmaktadır. Keçiboynuzu bağırsakları çalıştırmakta ve sindirim sistemine olumlu yönde etki etmektedir.

KEÇİBOYNUZU NASIL TÜKETİLİR?

Keçiboynuzu tüketim şekilleri, üründen ürüne şu şekilde değişkenlik gösteriyor:

Çiğ meyve: Çiğnenerek doğrudan tüketilebiliyor.

Pekmez: Kahvaltılık ve tatlandırıcı olarak daha uygun bir tüketim sağlıyor.

Öz: Kahvaltılık, tatlandırıcı ve günlük takviye edici gıda olarak kullanılabiliyor.

Toz/Un: Süt, smoothie, milkshake vb. içeceklerde ya da glutensiz ve şekersiz tariflerde tercih edilebiliyor.

Kapsül: Suyla birlikte yutularak tüketiliyor.

Çay: Suda kaynatılarak veya kaynatılmış sıcak suda demlenerek hazırlanabiliyor.



