Her detayı korkunç... İçkisine ilaç koydular: Sırayla tecavüz ettiler! O videoları yaymaya çalışınca...

Sabah'ta yer alan habere göre, Konya'da 20 yaşındaki bir masaj salonu çalışanı korkunç bir olay yaşadı. İş arkadaşı S.K. tarafından kendisine kurulan komplo sonucu dünyası başına yıkılan E.K. yaşadığı korkunç olayı her detayıyla anlattı.

"AĞLARKEN ÜZERİMDEKİ KIYAFETLERİ ZORLA ÇIKARTTILAR..."

İddianamede E.K'nin ifadesine de yer verildi. E.K., "İçki içtikten sonra boş bardağı S.K'ya verdim. S.K. içki koyup yine bana verdi. Bunu da içtikten bir süre sonda bilincimi kaybetmişim. Sabah kendime geldiğimde ne olduğunu anlayamadım. Evden ayrılıp işe gittim. Bir gün sonra whatsapptan cinsel ilişki videoları gönderdiler. Görüntülerde baygın haldeyken ilişkiye girdiklerini gördüm. Eve gelmezsen videoları yayacaklarını söyleriler. Bunun üzerine eve gittim. Yaşadığım olay nedeniyle ağlarken üzerimdeki kıyafetleri zorla çıkarttılar. Tekme ve yumrukla uzun süre dövdüler. Aldığım darbeler nedeniyle bayılmışım" dedi.

İŞ ARKADAŞI KOMPLO KURMUŞ

Kızlardan komployu hazırlayan ve E.K'nın iş arkadaşı olan S.K. ifadesinde her şeyi anlattı. S.K., "Cinsel olayın olduğu gün birlikte alkol aldık. O gün A.S. beni sürekli dövdü. Saçlarımdan çekerek diğer odaya götürdü. Diğer arkadaşların kafaları güzelleşince E.K. ile ilişkiye girmişler.

Fırsat bulunca baktığımda E.K'nın önce sesi çıkıyordu sonra sesi çıkmıyordu. A.S. beni çok dövdüğü için bir şey yapamadım. Beni tekrar diğer odaya götürdü. Sabah saat 05.00 sıralarında E.K. kendine geldiğinde ne oldu bana diye sordu. Ben olanları anlattım. O bana niye yardım etmedin dedi. Bende darp edildiğimi söyledim" diye konuştu.







