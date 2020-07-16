Her Geçen Gün Yükselen Değer: C Vitamini

Diyetisyen Mehtap Yakut da, kritik öneme sahip olan C vitamini hakkında merak edilenleri anlatırken, bunun için hangi besinleri tüketmemiz gerektiğine dair önemli bilgiler verdi.
C vitamini hangi besinlerde bulunur?
Çoğumuzun bildiği üzere C vitamini depolarının başında turunçgiller gelmektedir. Portakal ve mandalinada bolca bulunan bu değerli vitamin aynı zamanda kivi, kavun, çilek, yaban mersini gibi meyvelerde de yüksek miktarda yer almaktadır. Elbette limon da bu listenin olmazsa olmazlarındandır.
Roka, maydanoz, yeşil fasulye, bezelye, brokoli, ıspanak, yeşil biber gibi yeşil sebzeler C vitamini yönünden en zengin sebzelerdir. Ayrıca kırmızı lahana ve kırmızı biber gibi kırmızı sebzeler de günlük C vitamini ihtiyacımız için tüketmemiz gereken sebzeler arasında bulunmaktadır. Özellikle de diyet yaparken yeterli C vitamini almak için ana öğünler ve ara öğünlerde bu sebze ve meyvelere mutlaka yer vermemiz gerekiyor.
Peki C vitaminin faydaları ve görevleri nelerdir?
Şimdi C vitamininin önemini 8 maddede özetlemeye çalışalım:
1. Vücudun kollajen, kas ve kıkırdak oluşumunu destekler.
2. Vücudun demir emilimini desteklemeyi sağlar.
3. Bağışıklık sistemini destekleyerek vücudu dış etkenlere karşı korur.
4. Kandaki antioksidan miktarını arttırarak vücudun inflamasyon ile olan mücadelesini destekler ve serbest radikallerin birikmesini önler bu sayede kronik hastalıklara karşı vücudu korur.
5. Kan basıncının normal düzeyde olmasını destekler.
6. Cilt sağlığını destekler.
7. Karaciğerde çevresel toksinlerin detosifikayonunda önemli görevi vardır.
8. Serotonin (mutluluk hormonu) salgılanması ve adrenalin sentezi için gereklidir.
Koronavirüs ile beraber değerini katladı
C vitamininin bağışıklığı güçlendirme etkisi birçok fonksiyonda anahtar rol oynamasından kaynaklanmaktadır. Özellikle COVID 19 koronavirüs salgını ile beraber çabuk elde edilebilirliği, güvenli ve etkili olması nedeniyle daha da aranır hale gelen bu vitamin hem doğumsal hem de kazanılmış bağışıklık sistemimizde rol alırken, B ve T Lenfositlerin antikor üretiminde görev alarak mikropların yok edilmesini de sağlamaktadır.
Bir çok hücre çeşidinde aktif rol alan C vitamini, koronavirüse karşı mücadelesinin yanında soğuk algınlığı dahil birçok virüs enfeksiyonunun önlenmesinde de önemli rol oynaması açısından mutlaka günlük beslenme rutinimiz ve diyet listelerimizde yer alması gereken bileşenlerdendir.
Diyetisyen Mehtap Yakut
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