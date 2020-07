Her Geçen Gün Yükselen Değer: C Vitamini

Diyetisyen Mehtap Yakut da, kritik öneme sahip olan C vitamini hakkında merak edilenleri anlatırken, bunun için hangi besinleri tüketmemiz gerektiğine dair önemli bilgiler verdi.

C vitamini hangi besinlerde bulunur?

Çoğumuzun bildiği üzere C vitamini depolarının başında turunçgiller gelmektedir. Portakal ve mandalinada bolca bulunan bu değerli vitamin aynı zamanda kivi, kavun, çilek, yaban mersini gibi meyvelerde de yüksek miktarda yer almaktadır. Elbette limon da bu listenin olmazsa olmazlarındandır.

Roka, maydanoz, yeşil fasulye, bezelye, brokoli, ıspanak, yeşil biber gibi yeşil sebzeler C vitamini yönünden en zengin sebzelerdir. Ayrıca kırmızı lahana ve kırmızı biber gibi kırmızı sebzeler de günlük C vitamini ihtiyacımız için tüketmemiz gereken sebzeler arasında bulunmaktadır. Özellikle de diyet yaparken yeterli C vitamini almak için ana öğünler ve ara öğünlerde bu sebze ve meyvelere mutlaka yer vermemiz gerekiyor.

Peki C vitaminin faydaları ve görevleri nelerdir?

Şimdi C vitamininin önemini 8 maddede özetlemeye çalışalım: