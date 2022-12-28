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Her kadının başına gelebilir! Adet olurken yaşadığı korkunç deneyimi paylaştı

28.12.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adet olurken vücutta ve psikolojide çeşitli değişimler görülebiliyor. Bu değişimler kadınların ve çevresinin tedirgin olmasına yol açabiliyor. TikTok'ta regl döneminde yaşadığı korkutucu deneyimi paylaşan bir kadın kısa süre içerisinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcılarından bazıları bu korkunç deneyimi kendilerinin de yaşadığı açıkladı.

Her kadının başına gelebilir! Adet olurken yaşadığı korkunç deneyimi paylaştı

24 yaşındaki doğum hemşiresi Madi Swegle, geçenlerde regl süreci içerisinde yaşadığı korkutucu deneyimi TikTok hesabı üzerinden yayınladı. Maddie, "Dün adet döngüm normal bir kramp ve akış şeklinde başladı. Başlangıçta her şey çok normaldi. Ancak dün gece saat 7 gibi kramplarım birdenbire çok ama çok yoğunlaştı. Bu acı, dürüst olmak gerekirse hayatım boyunca hissettiğim en kötü ağrıydı. Yaklaşık bir saattir tuvaletteydim. Isıtıcı yastığım vardı. Ağrıdan midem bulandığı için önümde bir kova vardı. Tüm tüylerim diken diken oluyordu ve normal kramplar gibi değildi."

İÇİNDEN GELENİ GÖRÜNCE ŞOK OLDU

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Sonra Madi gerçekten garip bir şey olduğunu söylüyor. "Bir saat sonra, bu sürekli, neredeyse hiç bitmeyen aşırı derecede ağrılı kramptan sonra içimden bir şey çıktı. İlk başta bunun büyük bir kan pıhtısı olduğunu düşündüm. Ama değildi. Avucumun içindeydi ve tam olarak rahmimin şeklindeydi. Bunu tarif etmenin en iyi yolu, eğer bir plasenta gördüyseniz veya hissettiyseniz, o tür bir doku gibi hissettirdiğidir."

REGL BOYUNCA BİRİKEBİLİYOR

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"Yine de geçtikten sonra kramplarım tamamen geçti ve kendimi 100 kat daha iyi hissettim. Hemen doktoruma içimden çıkan dokunun fotoğrafını mesaj attım." Maddie yaptığı araştırmalar sonucunda içinden çıkan ve rahme benzeyen dokunun bir dizi regl boyunca biriken ‘desidual doku’ olduğunu öğrendi. "Görünüşe göre son derece nadir, ama benim başıma geldi. Kramplarım vardı duygu gerçekten kasılma gibiydi ve rahim ağzım bunun geçmesi için biraz genişledi"

AYNI DURUMU YAŞAYAN BAŞKA KADINLAR DA BULUNUYOR

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Yorumlarda, bazı insanlar bunun bir şey olduğunu öğrenince şaşkına dönerken, diğerleri dayanışma içinde yorum yaparak kendilerinin de aynı durumu yaşadığınu belirttiler. Hemşire olmasına rağmen daha önce böyle bir durumla karşılaşmayan Maddie her kadının bu konu hakkında bilinçlenmesini istiyor.

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