Her kadının çantasında olması gereken 7 kurtarıcı ürün! Çantamda neler var?

Gün içinde neyle karşılaşacağımızı asla bilemeyiz. Bazen aniden çıkan bir toplantı, bazen de plansız bir davet, çantamızda küçük ama kurtarıcı ürünler bulundurmayı adeta zorunlu kılıyor. İşte hem günlük hayatı kolaylaştıran hem de acil durumlarda imdada yetişen, her kadının çantasında olması gereken 7 ürün…

Sedef Karatay

Çantanızda fazla yer kaplamayan bu 7 küçük ürün, gün boyu hem bakımlı görünmenize hem de kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacak.

NEMLENDİRİCİ DUDAK BALMI

Soğuk, rüzgar ya da kuru hava… Dudaklar en çok etkilenen bölgelerden biri. Küçük bir dudak balmı, gün boyu bakımlı görünmenizi sağlar.

MİNİ EL KREMİ

Eller gün içinde sık sık yıkanır ve kolayca kurur. Çantanızda taşıyacağınız küçük boy el kremi, yumuşacık dokunuşlar için birebirdir.

CEP BOY DEZENFEKTAN

Toplu taşımadan market alışverişine kadar her yerde hijyen artık olmazsa olmaz. Küçük bir dezenfektan hem sizi hem çevrenizi korur.

MİNİ AYNA

Ani makyaj tazeleme, saç düzeltme ya da lens kontrolü… Küçük bir ayna, hayat kurtaran detaylardan biridir.

TOZ PUDRA VEYA YAĞ EMİLİCİ KAĞITLAR

Parlamaya karşı birebir! Gün içinde hızlıca taze bir görünüm elde etmenizi sağlar.

TARAK VEYA KATLANABİLİR FIRÇA

Dağınık saçlarla yakalanmak istemeyenler için ideal. Özellikle rüzgarlı havalarda kurtarıcıdır.

KÜÇÜK BOY PARFÜM VEYA DEODORANT

Tüm gün taze ve ferah hissetmek için çantada mutlaka bulunması gereken ürünlerden biri. Roller veya mini sprey boyları tercih edebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
saç bakımı cilt bakımı çanta kadın parfüm nemlendirici krem
