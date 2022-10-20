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Her mutfakta var: Sonuçlar korkunç! Salmonella yuvası

20.10.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baharatlar, herhangi bir yemeğin lezzetini artırabilecek en önemli bileşenlerden biridir. Yemek pişirirken hangi tadı elde etmeye çalıştığınıza daha fazla odaklanmış olsanız da çalışma alanınızın temiz kalmasını sağlamak mikropların çapraz bulaşmasıyla mücadeleye yardımcı olabilir. Özellikle yeni araştırmalar, salmonella gibi hastalıklara neden olabilecek zararlı patojenlerin baharat kaplarınıza ulaşabileceği konusunda uyardı.

Her mutfakta var: Sonuçlar korkunç! Salmonella yuvası

Bulaşıklarınızı yıkamaktan mutfak yüzeylerinizi temizlemeye kadar, yemek sonrası olağan temizlik rutininin içinde baharat kaplarını temizlemek genellikle yer almaz. Journal of Food Protection'da yayınlanan yeni bir çalışma, küçük kavanozların "hastalık yaymanın olası suçlusu" olduğu konusunda uyarıyor.

SALMONELLA YUVASI OLABİLİR

Baharat kapları salmonella gibi hastalıkları tetikleyen mikropların yaşayabileceği anlamına gelir. Araştırmacılar, baharat kaplarının pişirildikten sonra kontamine olma olasılığının en yüksek olduğunu buldular.

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Araştırma sırasında, baharat kavanozlarının yaklaşık yarısının, bir kişi onları yemek pişirirken kullandıktan sonra kontamine olduğu tespit edildi. Araştırmanın ortak yazarı Donald Schaffner şunları söyledi: "Araştırmamız, çiğ et hazırlarken dokunduğunuz herhangi bir baharat kabının çapraz kontamine olabileceğini gösteriyor. "Yemek hazırlığı sırasında veya sonrasında bunun bilincinde olmalısınız. Farkında değilseniz, çapraz bulaşma, mikropların bir maddeden veya nesneden diğerine aktarılma sürecini detaylandırır ve genellikle “zararlı etkiler” yaratır."

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"DAHA DA KÖTÜSÜ" DİYEREK UYARDILAR

Daha da kötüsü araştırmacılar, salmonella gibi hastalıkların “önemli bir bölümünün” tavuk, hindi ve sığır eti gibi çiğ etlerden kaynaklandığı konusunda uyardı. Bu, "zararlı" mikropların seçtiğiniz etten baharat kabınıza kadar gidebileceği anlamına gelir.

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Neyse ki araştırmacılar, yeterli pişirme, tutarlı el yıkama ve mutfak yüzeylerinin ve mutfak eşyalarının sterilize edilmesi de dahil olmak üzere “gıdaların uygun şekilde işlenmesinin” çapraz kontaminasyonla mücadele edebileceğine inanıyorlar.


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Anahtar Kelimeler:
salmonella baharatlık

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