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Her sabah gün doğmadan uyanmasını sağlayan 2 yöntemini açıkladı! Tam zamanında kalkmak için...

02.03.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabahları erken saatlerde uyanmak oldukça zorlu olabiliyor. Özellikle uykusuz kalınan gecelerden sonra günlük rutine geçişi zorlayan bu durumu aşmak için çeşitli yöntemler aranıyor. TikTok'ta her sabah 5.30'da uyanmasını sağlayan yöntemini paylaşan bir kadın oldukça etkileşim aldı.

Her sabah gün doğmadan uyanmasını sağlayan 2 yöntemini açıkladı! Tam zamanında kalkmak için...

New York'ta yaşayan Katie Reilly, sabah uyanmasını sağlayan ipuçlarını paylaştıktan sonra TikTok'ta viral oldu. Sabah 5:30'da uyanan bir kadın, alarmını ertelemeden, güneş doğmadan önce kalkmak için uyguladığı iki adımlı stratejisini ayrıntılarıyla açıkladı. Katie Reilly, günlük rutininde birkaç değişiklik yapmanın onu nasıl sabah erken kalkan biri haline getirdiğini paylaştıktan sonra TikTok'ta viral oldu.

ALARMI ASLA ERTELEMEYİN

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"Kimsenin erken uyanamamasının nedeni, sabahları herhangi birimizin yaptığı ilk şeyin geri dönmek olmasıdır" dedi. "Alarmımı kapatırdım ve sonra geri dönüp bir sonraki alarmımı beklerdim."

TELEFONU YATAKTAN UZAĞA KOYUN

Alarmını 5:30'a kurarsa, 'aslında 7:30'a kadar kalkması gerekmediğini' bildiğini, bunun da alarmını yaklaşık iki saat ertelemesine yol açtığını açıkladı. "Hepimizin yapması gereken ilk şey ve bunu söylediğim için çok üzgünüm ama telefonlarımızı kaldırmaya başlamalıyız" dedi. "Telefonum artık yatağımdan uzaktaki masamda şarj oluyor ve kalkma isteğimi önemli ölçüde artırdı."

SABAHLARI BİR BARDAK SU İÇİYOR

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Reilly ayrıca yatağının yanında bir bardak su tutuyor ve kendini onu içmeye zorluyor.
Reilly'ye göre, gün doğumu alarmından gelen ışık ve içki kombinasyonu, onun yatağa geri dönmesini engelliyor.

Reilly, sabahları erken uyanmak isteyenler için verdiği ipuçlarında suyu içmeden önce 'normal çalar saati kullanmalarını ve HEMEN yanındaki lambayı yakmalarını' tavsiye etti.

'Sorumluluklarımız olmadıkça hiçbirimiz erken kalkmak zorunda değiliz. Erken kalkmak konusunda daha iyi olmak istiyorsanız, bu yardımcı olabilir.'


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