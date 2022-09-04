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  4. Her satırı iğrenç! 'Kedileri beslersiniz' diyerek evine çağırdığı çocuğu çırılçıplak soyup...

Her satırı iğrenç! 'Kedileri beslersiniz' diyerek evine çağırdığı çocuğu çırılçıplak soyup...

04.09.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde mide bulandıran bir taciz olayı yaşandı. Sokakta kedileri seven iki kardeşi, "Gelin size et vereyim, kedileri beslersiniz" diyerek eve çağıran Mustafa S. (60), 7 yaşındaki kız çocuğunu evde tutup, 8 yaşındaki ağabeyini kedilere bakması için dışarı gönderdi. Kıyafetlerini çıkardığı çocuğun cep telefonuyla görüntüsünü çeken Mustafa S., çocuğun annesinin evine gelmesiyle yarı çıplak vaziyette kapıyı açtı. Mahallelinin linç girişiminde bulunduğu Mustafa S. tutuklandı.

Her satırı iğrenç! 'Kedileri beslersiniz' diyerek evine çağırdığı çocuğu çırılçıplak soyup...

Mide bulandıran olay, önceki gün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Cami Mahallesi'nde meydana geldi. 7 yaşındaki F.E.K. ve 8 yaşındaki ağabeyi E.K., anneleri T.K.'den izin alarak sokakta oyun oynarken, evlerinin alt sokağında bulunan sokaktaki kedileri sevdi.

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ÇIRILÇIPLAK SOYDU

İddiaya göre, bu sırada apartmanın giriş katında oturan Mustafa S. çocuklara seslenerek, "Gelin size et vereyim, kedileri beslersiniz" diyerek kardeşleri evine çağırdı. Mustafa S. kız çocuğunu evine alırken, ağabeyini ise kedilere bakması için geri gönderdi. Mustafa S. kız çocuğunu çırılçıplak soyarak cep telefonuyla görüntülerini çekip, çocuğu elle taciz etti.

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YARI ÇIPLAK KAPIYI AÇTI

Çocuklarının gelmemesi üzerine telaşlanan T.K. sokağa geldiğinde oğluna kız kardeşinin nerede olduğunu sordu. Kızının evde olduğunu öğrenen T.K. zile bastı. Bu sırada evin kapısının önünde toplananlar kapıya vurmaya başladı. Yarı çıplak vaziyette kapıyı açan Mustafa S.'yi görenler linç girişiminde bulundu.

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri, Mustafa S.'yi linç edilmekten kurtararak, gözaltına aldı. Mustafa S.'nin cep telefonuna el konuldu. Polis, ailenin şikayeti üzerine ifadelerini aldı. Küçük çocuğun ise pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Mustafa S., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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‘ÇOCUKLARI ‘ET VEREYİM, KEDİLERİ BESLEYİN’ DİYE KANDIRIYOR’

Kızının kedileri sevdiğini belirten baba C.K., "Bizim kız kedileri çok sever, onlarla oynar ve besler. Her zamanki gibi bir arka sokakta kedilerin toplandığı bir alan var, bizim çocuklar da kedileri beslemeye ve sevmeye gitti. O arada tanımadığım bir şahıs tarafından çocuklar, 'Gelin ben size et vereceğim, siz kedileri besleyin' diye kandırılıyor. Adam bunları evlerine götürmüş. Bu sırada kızımı içeri alıyor, ağabeyini de, 'Sen git kedileri tut getir ben et hazırlayacağım' diyerek gönderiyor. Sonra oğlum kapıya vuruyor, kapıyı açmıyor. O arada bizim hanım da telaşlanıyor. Kapı açılınca, 'Siz ne yapıyorsunuz?' dedikten sonra kızı dışarı çıkarttı, o arada da adamın üstü çıplaktı, benim eşim, komşularım hepsi bunu gördü. Kızın fotoğraflarını çekmiş, mahrem yerlerine dokunarak taciz etmiş. Yani, Allah'tan yetiştik, Allah korusun eğer yetişmeseydik, kötü şeyler de olabilirdi. Kızımla konuştuk aynı şeyleri anlattı. Biz, görgü tanıklarıyla birlikte ifade verdik, polise şikayette bulunduk. Bu tür adamların temizlenmesi lazım. Bu tip adamlar topluma zararlı insanlar" dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli taciz
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