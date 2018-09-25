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Her satırı iğrenç! Lise öğrencisi genç kızı, baba istismar etti anne dışarıda dinledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 11:31 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta lise son sınıf öğrencisi P.E. (17), babasının kendisine yıllarca cinsel istismarda bulunduğunu, annesine söylemesine rağmen yardım etmediğini iddia ederek polise başvurdu. Gözaltına alınan H.E., tutuklanırken P.E. koruma altına alındı.

Her satırı iğrenç! Lise öğrencisi genç kızı, baba istismar etti anne dışarıda dinledi

Olay, geçen 15 Eylül'de meydana geldi. Kendi imkanlarıyla Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne giden P.E., babasının yıllardır kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek şikayette bulundu. P.E. ifadesinde babasının evde kapıyı kilitleyerek kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, bağırmasına rağmen annesinin de buna göz yumduğunu ileri sürdü.

Polis ekipleri, baba H.E. ve anne M.E.'yi gözaltına aldı. M.E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı., H.E. ise ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen H.E. tutuklandı.

P.E. ise Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak cinsel istismar lise öğrencisi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
yemin ediyorum bu haberleri okuyunca tüylerim diken oluyor bir baba kızına nasıl o gözle bakabiliyor yaa
umarım kız yalan söylüyordur.
Anne nasıl göz yumuyor demek ki onunda kirli çorapları var
nesepsiz
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