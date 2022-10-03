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Her satırı iğrenç... Üvey babadan 5 çocuğa 10 yıl boyunca tehdit ve şantajla cinsel istismar! 'Zamanla alışırsın'

03.10.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Y.K. (59), 1'i üvey çocuğu, 2'si birlikte yaşadığı A.P. adlı kadının yeğeni, 2'si komşularının çocuğu toplam 5 çocuğa, 10 yıl boyunca tehdit ve şantaj ile cinsel istismar uyguladı. Y.K. için 400 yıl, ona yardım eden A.P. içinse 200 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Mağdurlardan H.D., A.P.’nin kendisine 'Kimseye söyleme, zamanla alışırsın' dediğini ileri sürdü. Sanıklara ait evlerde el geçirilen CD’lerde, mağdurlara yönelik istismardan görüntüler de ortaya çıktı.

Her satırı iğrenç... Üvey babadan 5 çocuğa 10 yıl boyunca tehdit ve şantajla cinsel istismar! 'Zamanla alışırsın'

Mide bulandıran cinsel istismar olayı, mağdurlardan H.D.'nin, 2020 yılında üvey babasının yaklaşık 10 yıldır kendisini istismar ettiği yönündeki şikayetiyle ortaya çıktı. H.D., anne ve babasının ayrıldığını, annesinin işe giderken kendisine bakması için A.P.'ye bıraktığını, A.P. ile birlikte yaşayan Y.K.'nin istismarının bu dönemde başladığını söyledi. H.D., daha sonra annesinin sanıkla evlendiğini ve Polatlı ilçesindeki köye taşındıklarını, tehdit ve şantajla istismarını sürdüren A.P.'nin yazın evlerine gelen 2 yeğeni ile komşuları olan 2 çocuğa da 10 yıl boyunca istismarda bulunduğunu ileri sürdü.

‘KİMSEYE SÖYLEME, ZAMANLA ALIŞIRSIN’

Sanığın, annesi ile resmi nikahla A.P. ile dini nikahla evli olduğunu söyleyen H.D., A.P.’nin de olup biten her şeyden haberi olduğunu ve kendisine, ‘Kimseye söyleme, zamanla alışırsın’ dediğini ileri sürdü. Şikayet sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Y.K. tutuklanırken, A.P. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında sanıklara ait evlerde yapılan aramalarda el geçirilen CD’lerde, mağdurlara yönelik istismardan görüntüler ortaya çıktı. Diğer mağdurların da şikayetçi olduğu tutuklu sanık Y.K. hakkında, 'zincirleme olarak çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'çocuğa karşı cinsel amaçla cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak,' 'tehdit’ gibi suçlardan 400 yıla kadar; bazı mağdurlara yönelik suçlara yardım ettiği iddiasıyla da A.P. hakkında 200 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

HABERİ OLMADIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Y.K., suçlamaları kabul etmedi. Tutuksuz sanık A.P. de hiçbir şeyden haberi olmadığını ileri sürerek, suçsuz olduğunu söyledi. Duruşma, ertelendi.

(DHA)

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cinsel istismar Şantaj Tehdit Ankara üvey baba
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