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Her satırı iğrenç: Vesikalık çektirmeye gitti, fotoğrafçı kadına kabusu yaşattı! 'Eşofmanını indirip cinsel organını...'

22.09.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iğrenç bir taciz olayı yaşandı. Fotoğrafçı dükkanı işleten 2 çocuk annesi Ö.Ö. (41), vesikalık fotoğraf çektirmek için dükkana gelen M.D.’nin, stüdyoda eşofmanını indirip cinsel organını göstererek tacizde bulunduğunu iddia etti. Yaşadıklarını anlatan Ö.Ö., “Işık ayarlarını yaptıktan sonra kafamı çevirdiğimde adam, eşofman altını dizine kadar indirmiş, cinsel organını gösterdi. Stüdyodan çıktım. Benim çığlık attığım an çok hızlı bir şekilde koştu" dedi.

Her satırı iğrenç: Vesikalık çektirmeye gitti, fotoğrafçı kadına kabusu yaşattı! 'Eşofmanını indirip cinsel organını...'

Mide bulandıran olay, 18 Eylül'de saat 17.30 sıralarında Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi’nde meydana geldi. Fotoğrafçı dükkanına gelen M.D., iş yeri sahibi Ö.Ö. isimli kadına iş için vesikalık fotoğraf çektireceğini söyledi. Ö.Ö., stüdyoda fotoğraf için ışık ayarı yaptığı sırada M.D., cinsel organını gösterdi. Ö.Ö., panikle dükkandan çıkarken, M.D. ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu M.D.'nin yerini tespit edip gözaltına alındı. M.D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Karamürsel Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye gönderilen M.D., mahkeme heyetinin tanıkların ifadelerini çelişkili bulması sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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'HİÇBİR ŞEKİLDE KONUŞAMADIM'

Yaşadığı olayı anlatan 2 çocuk annesi fotoğrafçı Ö.Ö., “Şahıs buraya geldi. ‘İş için vesikalık çektirmek istiyorum’ dedi. Stüdyoda ışıkları açtım. Işık ayarlarını yaptıktan sonra kafamı çevirdiğimde adam, eşofman altını dizine kadar indirmiş, cinsel organını gösterdi. Ellerim titredi, konuşamadım, bağıramadım. Stüdyodan çıktım. Kapıya doğru ilerledim. Ondan sonra zaten benim çığlık attığım an çok hızlı bir şekilde kapıyı açıp, çok hızlı bir şekilde koştu. Tek korktuğum benim çocuklarım buraya gelip duruyor. Ya benim çocuklarım da burada olsaydı” dedi.

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'TEŞHİS İÇİN ÇAĞIRDILAR AMA BENİ YÜZLEŞTİRMEDİLER'

Olayı gerçekleştirenin kimliğinin tespit edilmesinin ardından gözaltına alındığı söyleyen Ö.Ö., “Arkadaşım polisi aradı. 2 tane ekip geldi. Olanlara anlattım. Polisler, ‘bizimle geleceksiniz’ dedi. Orada ifademizi verdik. Polis ekipleri araştırmaya başladı. Kimi net, kimi net olmayan birçok video, güvenlik kameralarından buldular. Şahitler de ertesi sabah anlattılar her şeyi. Görüntüler bulundu. Arkadaşlarım da destek oldu. Onlardan da biraz bir şeyler geldi. Akşamında gözaltına alma kararı çıkmış. Aldılar götürdüler karakola. Teşhis için çağırdılar ama beni yüzleştirmediler. Fotoğraftan baktık. Çok masum görünüyor, ama çok fena bir genç. Sabah savcılığa sevk ediliyor. Savcı tutuklama kararı diyor. Hakim adli kontrolle serbest bırakıyor” ifadelerini kullandı.

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'ADAM HASTA FALAN DEĞİL'

M.D.'nin, akli dengesinin yerinde olduğunu belirten Ö.Ö., “İş için vesikalık çektirmek istiyorum talebini o kadar net ve o kadar güzel ifade etti ki hiç hastalıklı gibi değildi. Yaptığı hareket hiç normal değil ama konuşurken gayet net, düzgün biriydi. Mahalleden ‘ya zaten o hasta’ gibi cümleler kullanılıyor ama birileri bunu hasta olduğuna inandırıyorsa onu bilemem ama o adam hasta falan değil. Arada ‘aklı gidiyor’ diyorlar da, her şey de normal de mevzu cinsellik olunca mı anormalleşiyor? Bu yaşanmış ilk olay değil. Bu bizim kulağımıza gelen, bizim duyduklarımız. Ya duymadıklarımız. Görmediklerimiz?” ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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Fotoğrafçı Kocaeli taciz

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