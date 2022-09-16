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Her satırı korkunç... Arkadaşını bıçaklayıp döner sipariş etmiş! 'Ambulans çağırmayın'

16.09.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da lise öğrencisi Muhammed Ali Aslan (17), sosyal medyada canlı yayın sırasında tartışıp buluştuğu arkadaşı C.E. (17) tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Aslan hastanede yaşam mücadelesi verirken, olayın detayları ortaya çıktı. Baba Cevdet Aslan, "Oğlumu çağırıp tuzağa düşürerek bıçaklamış. Oğlum can çekişirken etraftakilere ‘Ambulans çağırmayın’ deyip ardından yakındaki bir restorandan döner sipariş etmiş. Bu nasıl bir caniliktir?" diyerek C.E.'nin en ağır cezayı almasını istedi.

Her satırı korkunç... Arkadaşını bıçaklayıp döner sipariş etmiş! 'Ambulans çağırmayın'

Kan donduran olay, 11 Eylül günü saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesinin Ova Mahallesi’nde meydana geldi. Lise öğrencisi Muhammed Ali Aslan ve 6 yıllık arkadaşı C.E. sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptıkları sırada tartıştı. Yayının ardından Aslan’ı arayan C.E. buluşmak istediğini söyledi. Aslan bisikletiyle buluşma noktasına geldiğinde C.E. tarafından bıçaklandı. Ardından yaralı halde darbedilen genç, kanlar içinde yere yığıldı. Olay sonrası bir süre Aslan’ın başında bekleyen C.E. ve ağabeyi N.E. daha sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Aslan, özel bir hastaneye kaldırıldı.

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BIÇAKLANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis, C.E. ve N.E.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen C.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, N.E. ise serbest bırakıldı. Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Muhammed Ali Aslan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Aslan’ın bıçaklanma anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

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‘AMBULANS ÇAĞIRMAYIN DEYİP DÖNER SİPARİŞ ETMİŞ’

Hastane önünde umutlu bekleyişini sürdüren Cevdet Aslan (48), oğlunun durumunun ağır olduğunu belirterek, "Yapan kişiyle arkadaşlar. Birlikte fotoğrafları bile var. Bu kişi, geçen yıl cinsel istismardan cezaevine girip çıkmış. Sosyal medyada canlı yayın yaparken yaralamadan cezaevine girdiğini söylemiş. Oğlum ise yayında şaka maksadıyla cinsel istismardan cezaevine girdiğini hatırlatan bir yorum yapınca tartışmışlar. Ardından oğlumu çağırıp tuzağa düşürerek bıçaklamış. Yaralı halde darbetmiş. Görüntülerde her şey görünüyor. Oğlum can çekişirken etraftakilere ‘Ambulans çağırmayın’ deyip ardından yakındaki bir restorandan döner sipariş etmiş. Bu nasıl bir caniliktir? Olay anında orada olan ağabeyinin de tutuklanmasını istiyoruz. Bu cani en ağır cezayı alsın” diye konuştu.

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‘YAŞI KÜÇÜK DİYE CEZASI HAFİFLETİLMESİN’

Muhammed Ali Aslan’ın annesi Kader Canpolat (38) ise gözyaşları içinde C.E.’nin en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Kader Canpolat, “Yaşı küçük diye cezası hafifletilmesin. Bunu soğukkanlılıkla ve merhametsizce yapmış. Ambulansa izin vermemiş, üzerine gitmiş yemek söylemiş. Oğlumu ölüme terk etmişler. Bu çocuk daha önce bir kızın hayatını karartmış, şimdi de oğlumun hayatını kararttı. Daha kaç kişinin canını yakacak? Oğlum ölüm kalım savaşı veriyor. Doktorlar yapacak bir şey yok diyor. Canımdan can gidiyor” dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana döner bıçaklı saldırı
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