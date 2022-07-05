KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Her şey boğaz ağrısıyla başlamıştı! Vücudu tamamen izlerle kaplandı

Her şey boğaz ağrısıyla başlamıştı! Vücudu tamamen izlerle kaplandı

05.07.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 yaşındaki Ashling Armstrong adındaki genç kız Ocak ayında boğazından hissettiği boğaz ağrısı ve vücudunda çıkan sivilce sandığı lekeleri görmezden geldi. Ancak bu lekeler bir hafta içerisinde tüm vücuduna yayılarak leopar görünümüne sebep oldu.

Her şey boğaz ağrısıyla başlamıştı! Vücudu tamamen izlerle kaplandı

Kuzey İrlanda’da yaşayan 22 yaşındaki hemşire Ashling Armstrong, Ocak ayında boğazında hafif bir ağrı hissetmeye başladı. Göğsünün üzerinde çıkan kırmızı lekeyi fark eden Ashling bu lekeyi sivilce sanarak dikkate almadı. Ancak göğsünde çıkan kırmızı leke bir hafta içerisinde tüm vücudunu sarmaya başladı. Doktora giden Ashling'e guttat sedef hastalığı teşhisi kondu. Sedef hastalığı pul pul görünüme sebep olan bir cilt hastalığıdır. Ashling, doktorunun lekelerinin ortaya çıkmasından yaklaşık bir ay önce boğaz ağrısının muhtemelen sedef hastalığını tetiklediğini söylediğini söyledi.

AYLARCA UTANÇ YAŞAYARAK ÜZERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞTI

Ekran Alıntısı33

Hevesli bir spor salonu aşığı olan Ashling cildinden dolayı yaşadığı “utanç” nedeniyle cildindeki kırmızı lekeleri aylarca örtmeye çalıştı. Bu lekeler genellikle yabancılar tarafından ciddi yanıklarla karıştırıldı. İzler yüzüne ulaştığında, Ashling onları artık gizleyemeyeceğini anlayınca durumunu internette paylaşmaya karar verdi. Şimdi durumu hakkında yüksek sesle gurur duymanın yaptığı "en iyi şey" olduğunu ve özgüveninin hastalığına yardımcı olduğunu iddia ediyor.

“GÜNEŞ VARKEN PALTO GİYİYORDUM”

Ekran Alıntısı99

Ashling, "Ocak ortasında göğsümde başladı. Daha gençken çok kötü sivilcelerim vardı, bu yüzden hiçbir şey düşünmedim. Ertesi hafta annem Belfast'a geldi ve sırtımı görmek istedi. Ben sırtımı göremiyordum. Annem 'Ashling, sırtın tamamen kapalı' dedi. Doktorlara gittim ve bana Guttat sedef hastalığı teşhisi koydular, bu beni çok üzdü. Bana çok zarar verdi. Sürekli örtünüyordum. Dışarıda güneş parlarken palto giyiyordum ve her şeyden gerçekten utanıyordum." Ona bakan insanların Ashling’i yanık kurbanı olarak gördüklerini belirtti.

HASTALIĞI HALA DEVAM EDİYOR

Ekran Alıntısı77

Ashling, doktorun kendisine sedef hastalığının iki ila üç ay içinde geçeceğini söylediğini ancak beş ay sonra hala devam ettiğini belirtiyor. Bu ay, yardımcı olacağını umduğu ışık tedavisine başladı. Şimdi, TikTok'ta kendisinin ve durumunun videolarını paylaşıyor. Durumu düzelse de düzelmese de bu Ağustos ayında İbiza'ya tatile gideceğine dair kendi kendine söz verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısırlığa yol açıyor! Belirtilere dikkat ederek doktora başvurun Kısırlığa yol açıyor! Belirtilere dikkat ederek doktora başvurun
Kadın ve erkekler için kolay uygulanabilir en iyi yüz ağdası çeşitleriKadın ve erkekler için kolay uygulanabilir en iyi yüz ağdası çeşitleri
Taş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yoluTaş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yolu
Anahtar Kelimeler:
tiktok boğaz ağrısı sedef hastalığı vücut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Erkal'ın kızı genç kız oldu! 'Sevgilimin emaneti... '

İbrahim Erkal'ın kızı genç kız oldu! 'Sevgilimin emaneti... '

Kalçasını emojiyle sansürledi! Tanga bikini tercihi

Kalçasını emojiyle sansürledi! Tanga bikini tercihi

1 yıllık kaderin yazıldığı gün! Ağzınızdan çıkan sözlere dahi dikkat edin

1 yıllık kaderin yazıldığı gün! Ağzınızdan çıkan sözlere dahi dikkat edin

Devasa bebeği görenler şaşırıyor! İki kişinin yardımı ile doğdu

Devasa bebeği görenler şaşırıyor! İki kişinin yardımı ile doğdu

Gerçekleri konuşmanın tam zamanı!

Gerçekleri konuşmanın tam zamanı!

Bayram temizliği için en etkili çözüm! Koltuklarınız tertemiz olacak

Bayram temizliği için en etkili çözüm! Koltuklarınız tertemiz olacak

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkiye girerken pencereyi açık unuttular

Cinsel ilişkiye girerken pencereyi açık unuttular

Patlama sesi korkuttu! Delik uçakla tam 14 saat boyunca...

Patlama sesi korkuttu! Delik uçakla tam 14 saat boyunca...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı: Rigor Mortis’e dikkat!

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı: Rigor Mortis’e dikkat!

Ölüm döşeğindeki babasına şırıngayla alkol verdi

Ölüm döşeğindeki babasına şırıngayla alkol verdi

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.