Her şey boğaz ağrısıyla başlamıştı! Vücudu tamamen izlerle kaplandı

Kuzey İrlanda’da yaşayan 22 yaşındaki hemşire Ashling Armstrong, Ocak ayında boğazında hafif bir ağrı hissetmeye başladı. Göğsünün üzerinde çıkan kırmızı lekeyi fark eden Ashling bu lekeyi sivilce sanarak dikkate almadı. Ancak göğsünde çıkan kırmızı leke bir hafta içerisinde tüm vücudunu sarmaya başladı. Doktora giden Ashling'e guttat sedef hastalığı teşhisi kondu. Sedef hastalığı pul pul görünüme sebep olan bir cilt hastalığıdır. Ashling, doktorunun lekelerinin ortaya çıkmasından yaklaşık bir ay önce boğaz ağrısının muhtemelen sedef hastalığını tetiklediğini söylediğini söyledi.

AYLARCA UTANÇ YAŞAYARAK ÜZERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞTI

Hevesli bir spor salonu aşığı olan Ashling cildinden dolayı yaşadığı “utanç” nedeniyle cildindeki kırmızı lekeleri aylarca örtmeye çalıştı. Bu lekeler genellikle yabancılar tarafından ciddi yanıklarla karıştırıldı. İzler yüzüne ulaştığında, Ashling onları artık gizleyemeyeceğini anlayınca durumunu internette paylaşmaya karar verdi. Şimdi durumu hakkında yüksek sesle gurur duymanın yaptığı "en iyi şey" olduğunu ve özgüveninin hastalığına yardımcı olduğunu iddia ediyor.

“GÜNEŞ VARKEN PALTO GİYİYORDUM”

Ashling, "Ocak ortasında göğsümde başladı. Daha gençken çok kötü sivilcelerim vardı, bu yüzden hiçbir şey düşünmedim. Ertesi hafta annem Belfast'a geldi ve sırtımı görmek istedi. Ben sırtımı göremiyordum. Annem 'Ashling, sırtın tamamen kapalı' dedi. Doktorlara gittim ve bana Guttat sedef hastalığı teşhisi koydular, bu beni çok üzdü. Bana çok zarar verdi. Sürekli örtünüyordum. Dışarıda güneş parlarken palto giyiyordum ve her şeyden gerçekten utanıyordum." Ona bakan insanların Ashling’i yanık kurbanı olarak gördüklerini belirtti.

HASTALIĞI HALA DEVAM EDİYOR

Ashling, doktorun kendisine sedef hastalığının iki ila üç ay içinde geçeceğini söylediğini ancak beş ay sonra hala devam ettiğini belirtiyor. Bu ay, yardımcı olacağını umduğu ışık tedavisine başladı. Şimdi, TikTok'ta kendisinin ve durumunun videolarını paylaşıyor. Durumu düzelse de düzelmese de bu Ağustos ayında İbiza'ya tatile gideceğine dair kendi kendine söz verdi.



