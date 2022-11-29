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Her şey hamileliğin 7. ayında gerçekleşti! Bir anda üçüz doğuracağını öğrendi

29.11.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamilelik sürecinde oldukça farklı durumlar yaşanabiliyor. Ultrasonda görünmeyen bazı detaylar doğum sırasında annenin ve babanın şaşırmasına neden olabiliyor. Genellikle cinsiyet konusunda yaşanan bu farklılıklar sürpriz etkisi yaratıyor. Hamileliğinin 7. ayında üçüz doğuracağını öğrenen bir kadın bu haber ile şok yaşadı.

Her şey hamileliğin 7. ayında gerçekleşti! Bir anda üçüz doğuracağını öğrendi

39 yaşındaki Genevieve 'Genna' Knox bu yaşta kolayca hamile kaldığına şaşırmıştı. Ancak asıl şaşkınlığı 20 haftalık taramasında ultrason teknisyeni ona ikizleri olup olmadığını sorduğunda yaşadı.Knox, "Yukarı baktım ve iki bebek olduğunu gün gibi net bir şekilde görebildim. Çok sevindik"dedi.

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Ama annenin hamilelik sürecinde öğrendiği bilgiler bitmemişti. Sınıf öğretmeni dokuz hafta sonra hamileliği için bir parça hatıra olarak tıbbi olmayan bir ortamda 4D ultrason almaya karar verdi. "Sonografi uzmanı ultrason sırasında Sonunda, 'İkizleriniz olduğunu öğrendiğinizde ne kadar ileri gittiniz?' " dedi.

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'Aman Tanrım, buna inanmayacaksın' dedim ve sonra ona 20 haftalık taramada olanları anlattım." -Bu noktada sonograf, Knox'un aslında üçüzlere hamile olduğu haberini verdi. "O an hakkında zar zor başka bir şey hatırlıyorum," dedi.

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21 Mart 2019'da Knox, 33 haftalık Kaylee, Lily ve Cecilia'yı doğurdu. Kız kardeşler yenidoğan yoğun bakım ünitesinde (NICU) birkaç hafta geçirmek zorunda kaldı. Kız kardeşlerin sağlık durumu şu anda gayet iyi. Knox, 'gizli üçüz' Cecilia hakkında şunları söyledi: “Onun çok büyük bir kişiliği var. Çok komik ve onu ölesiye seviyoruz ama kesinlikle kendi davulunun ritmine göre yürüyor.”

BU DURUM SANILDIĞI KADAR NADİR GÖRÜLMÜYOR

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Knox'u tedavi eden Dr. Sean Daneshmand, sözde gizli üçlü sendromun aslında sandığınız kadar 'nadir' olmadığını söyledi. "Bebekler çok küçükken bir bebek diğerinin arkasına saklanabilir" dedi. "Genellikle 26, 27, 28. haftalarda kaçırılan bebek aniden ortaya çıkar." Knox , yakın zamanda 45.000 takipçisine 'eğlenceli hamilelik hikayesini' gönderdikten sonra şimdi TikTok'ta @ knoxedoutnumbered hesabıyla üç kıza anne olarak hayatıyla ilgili güncellemeleri paylaşıyor.


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