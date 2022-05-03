Her şey o paylaşımla başlamıştı... Yasak kaldırıldı! Ülkenin Devlet Başkanının ilk paylaşımı bakın ne oldu

Nijerya'da hükümetin, Twitter'ın faaliyetlerini askıya almasının ardından, yaşanan gelişmenin ülkeye çok sayıda etkisi olmuştu. Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin resmi Twitter hesabı, isyancı örgüte karşı "soykırım" tehdidinde bulunduğu şikayetleri üzerine, şirket tarafından askıya alınmış, Buhari'nin hesabının askıya alınma kararının ardından Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da karşı bir hamle ile ülkede Twitter'ın faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı. Twitter yasağı Ocak ayında kaldırılırken Nijerya Devlet Başkanı Buhari de yasağın kaldırılmasının ardından ilk kez Twitter'ı kullandı. Twitter'da fotoğraflar paylaşan Buhari, Nijeryalı Müslümanların Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

NİJERYA'DA TWITTER YASAĞI

Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran 2021'de yaptığı paylaşımda, 1967-1970 döneminde ülkede 1 milyon kişinin ölümüne neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." ifadesini kullanmıştı.

Twitter, Buhari'nin bu paylaşımını silerek, hesabı askıya almıştı.

Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran 2021'de Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını açıklamış, bu yasağı ihlal edenlerin yargılanacağını duyurmuştu.

Nijerya'da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütleri ise hükümetin uyguladığı yasak nedeniyle 9 Haziran'da Buhari'ye karşı ECOWAS Mahkemesinde dava açmıştı.

ECOWAS Mahkemesi, 22 Haziran'da kararın insan hakları ihlali olduğunu belirterek, hükümetin yasağı ihlal edenlerin yargılanmasına yönelik kararını durdurmuştu.

Nijerya hükümetinin kararının ardından Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve ABD'nin Abuja'daki büyükelçilerince yapılan ortak açıklamada, Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınmasının "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğu belirtilmişti.

Hükümet, uzun aradan sonra ocakta yasağı kaldırmıştı. (AA)

