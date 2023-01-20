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  4. Her şey saniyeler içinde oldu! Camide abdest alırken 9 bin doları çalındı... Hırsızlık anı kamerada

Her şey saniyeler içinde oldu! Camide abdest alırken 9 bin doları çalındı... Hırsızlık anı kamerada

20.01.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'teki bir camide yaşanan hırsızlık olayı görenleri hayrete düşürdü. Abdest alan Tacikistan uyruklu bir turistin çıkarıp astığı montun cebinden 9 bin dolar parası çalındı. Paraları çalan M.A. (59), polis tarafından gözaltına alındı. Benzer suçlardan 20 kaydı bulunan şüphelinin parayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Her şey saniyeler içinde oldu! Camide abdest alırken 9 bin doları çalındı... Hırsızlık anı kamerada

İstanbuş Fatih'te montunun cebindeki 9 bin doları çalınan Tacikistan uyruklu B.B., 16 Ocak Pazartesi günü polise başvurdu. B.B.'nin şikâyeti üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

İncelemeler sonucunda hırsızlık anının güvenlik kamera görüntüleri bulundu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri görüntülerdeki kişinin daha önce de benzer suçlardan 20 kaydı bulunan M.A. olduğunu tespit etti.

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YAKALANDIĞINDA ÜZERİNDE 14 BİN LİRA VARDI

M.A. kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalandığında şüphelinin üzerinde 14 bin 420 lira, 200 dolar ve 100 Euro bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A. adliyeye sevk edildi.

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ABDEST ALIRKEN ÇALMIŞ

Görüntülerde, B.B., abdest almak için şadırvanda montunu çıkarıp asıyor. Şüpheli ise kendi montunu asar gibi yaparak 9 bin doları çalıyor. Ardından şüpheli montunu tekrar giyip hızla cami avlusundan uzaklaşıyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız cami

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