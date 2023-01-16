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  4. Her şeyden habersiz taksici para isterken kayıt altındaydı! Taksimetreyi açmadı, yolcunun kim olduğunu öğrenince bin pişman oldu

Her şeyden habersiz taksici para isterken kayıt altındaydı! Taksimetreyi açmadı, yolcunun kim olduğunu öğrenince bin pişman oldu

16.01.2023 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabaya binen müşteriyi Arap turist sanan taksici bu durumu fırsat bilip uyanıklık etmek istedi. Müşterinin gitmek istediği noktayı söylemesi üzerine taksi sürücüsü taksimetre açmadan talep ettiği fiyatı söyledi. Sonrasında ise yol boyunca telefonla ilgilenip gazete okudu. Ancak sürücünün bilmediği, arabaya binen kişinin Arap turist değil, polis olduğu ve tüm bu anların kayıt altına alındığıydı. İstanbul'da meydana gelen olayda taksi sürücüsüne ceza yağdı...

Her şeyden habersiz taksici para isterken kayıt altındaydı! Taksimetreyi açmadı, yolcunun kim olduğunu öğrenince bin pişman oldu

İstanbul'da polis, Arap turist gibi bindiği taksiyi yolculuk sırasında cep telefonuyla kaydetti. Taksimetre açmayan yolculuk boyunca telefonla oynayan taksici ceza yemekten kurtulamadı.

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POLİS ARAP MÜŞTERİ GİBİ BİNDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri, taksilere yönelik denetim yaptı.

Denetimde görev alan bir polis, Sirkeci'den taksiye Arap müşteri gibi bindi.

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TAKSİMETRE AÇMADAN 300 TL İSTEDİ

Taksici, İkitelli'deki bir AVM'ye gitmek istediğini söyleyen yolcusundan taksimetre açmadan 300 lira istedi.

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TELEFONLA OYNAYIP GAZETE OKUDU

Polis, taksi sürücüsünün taksimetre açmadığını, seyir halindeyken telefonla ilgilendiğini ve gazete okuduğunu cep telefonu ile kayıt altına aldı.

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CEZA YAĞDI

Daha sonra Eminönü'ndeki denetim noktasına getirilen sürücüye taksimetre açmamaktan bin 979 lira, telefon ile ilgilenmekten 951 lira cezai işlem uygulandı.

(DHA)

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